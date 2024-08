Presentación de “Los que ya no están” en el Club Naútico La Penela, en Cabanas

«Los que ya no están» de Miguel Castro Pereiro (*) se presentó con éxito este martes, día 6, en el Club La Penela de Cabanas.

El fantástico día de playa no impidió una gran afluencia de público y es que tanto el autor como su familia política gozan de mucha estima en el club. Por ello, en lugar de la habitual sala Bitácora se optó por realizar la presentación en la zona deportiva cuyo aforo es mayor. De hecho, abarrotó y apenas quedaron sitios libres.

Una segunda novela de original argumento

Miguel Castro presentaba en La Penela su segunda novela con mucha más seguridad que la primera vez con la ya exitosa “Despertarás Mañana” ambientada en la Guerra del Rif y la Guerra Civil.

La nueva obra tiene un original y sorprendente argumento. Ambientada en el año 2088, y con el escenario de unos terribles crímenes en Madrid, el autor nos presenta un mundo sumido en el caos en el que conviven dos sociedades paralelas en un frágil equilibrio. Natanael Gris, antiguo inspector de policía, se ve inmerso en una vorágine de acontecimientos inesperados que le adentrarán en el peligroso terreno que divide ambos mundos. En esa tesitura,

tendrá que luchar junto a personajes complejos y variopintos por resolver algo más que los crímenes.

Una presentación distendida

Al ser el Club La Penela una asociación de recreo deportivo, Castro quiso huir de convencionalismos y de una presentación formal para apostar por un acto distendido, en el que el público disfrutara compartiendo la experiencia de la novela.

Rodeado de amigos y familiares quiso prescindir de cualquier análisis erudito – algo lógico dado el espíritu del acto- para que le presentasen personas muy cercanas ajenas al mundo literario. “Yo soy el que menos tengo que hablar. Quiero que hablen otros de la novela” – declaraba a Galicia Artabra.

La mesa de presentación.

Por parte del Club la presentación, breve, sintética y directa correspondió a Yago González-Robatto cuyo cargo es Vicecomodoro de la Junta Directiva del Club.

Continuó Andrea Pérez, en calidad de amiga del autor y ávida lectora, con una extensa disertación en la que narró al auditorio con gran detalle sus vivencias personales en relación con la novela. Se sinceró diciendo que “era miedica y que no le gustaba la novela negra”, pero por petición expresa del autor la había leído y “no le había encantado” pero que, dado el requerimiento para presentarla en La Penela, la había releído con tranquilidad y su perspectiva había cambiado gustándole muchísimo y, por tanto, la recomendaba

encarecidamente.

El jurista González Gallardo, más ducho en lides de presentación de libros, hizo una disección con más contenido y aportó consideraciones de relieve que podríamos resumirlas en que para él la novela constituye un triple homenaje del autor a la década de los 80, a la ciudad de Madrid y “a las personas buenas”.

Intervenciones del autor

El autor no se dirigió al público directamente, sino que fue contestando las cuestiones planteadas por sus compañeros de mesa. Entre ellas el proceso de construcción de los personajes en la trama, la independencia de los personajes respecto a la voluntad del creador, sus valoraciones sobre Madrid y la música de los 80.

Aportó además que esta obra incorporaba un curioso plus. Con tantas referencias musicales consideraba imprescindible el poder oír las canciones a la vez que se iba disfrutando de la narración.

Para ello, incorporó un código QR para facilitar al lector la fusión de la música y las letras. Y como detalle al auditorio intervino Masito, el DJ de moda “ pinchando” tres temas emblemáticos de la obra.

Turno de preguntas.

Antes de cerrar el acto, se abrió un turno para que las personas del público preguntaran al autor. Se abordaron interesantes cuestiones como si el “lector cero” aconsejaba o criticaba, (lectores seleccionados que leen la obra antes de publicarse), la elección de los títulos de las novelas, si se inspiraba en personajes reales y quiénes eran. A las que el autor fue respondiendo con una cercanía que divirtió al público. Aunque era un turno de preguntas, una

intervención expuso un largo análisis personal de la novela.

Escritores entre el público

Entre el público y en primera fila asistían a la presentación dos conocidos escritores. Eduardo Martínez Rico y María Fidalgo.

Ambos son colaboradores de Arturo Pérez Reverte en Zenda, la revista literaria más prestigiosa de habla hispana. No intervinieron en el acto, pero sí contestaron a las preguntas de Galicia Ártabra.

Eduardo Martínez Rico, de familia eumesa atesora casi dos decenas de obras publicadas a sus espaldas y acaba de reeditar su obra “Confesión” -ambientada precisamente en Ferrolterra y Cabanas-. Sobre la novela de Castro declaró a Galicia Ártabra que “Los que ya no están”, segunda obra del autor, confirma su gran vocación y dedicación literaria, y valoró la valentía que supone arriesgar cambiando de género. También destacó la seriedad con que el autor afronta su inmersión en la escritura.

Junto a él, estaba María Fidalgo, reconocida autoridad en la movida de los 80 y cuyos trabajos sobre Ferrer-Dalmau están siendo los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Afirmó sobre Castro que “El cambio de género ha sido valiente, pero quizás más el apartarse de un realismo narrativo para optar por una ficción distópica, todo un desafío”. Con “Despertarás Mañana” tiene en común la esperanza en la bondad del género humano. Fidalgo, como especialista en los 80, quiso señalar que “Los que ya no están” no sólo suponía un homenaje a la movida, sino una gran aportación literaria ya que hay muy pocas obras de ficción relacionadas con una época tan magnética. Y probablemente sea la primera ejecutada en un ámbito distópico”.

Más sobre la obra y el acto

El autor es un apasionado de la historia desde niño. Desde muy joven siempre tuvo inclinación hacia la lectura y escritura «Lo que me motivó a escribir esta novela negra fue hacer un homenaje a los 80 y a la vez hacer una crítica hacia el control de masas y el pensamiento único al que se rebelan los protagonistas«.«Quise escribir una historia, plagada de guiños de humor, violencia, sexo y de la supervivencia de valores como la humanidad, compasión, el espíritu crítico y la libertad de seguir sintiéndose humanos y no meras marionetas controladas por un poder que intenta convertirlos en «Los que ya no están»-

En resumen, la presentación de Miguel Castro fue un gran acto de convivencia en el que socios y amigos del Club La Penela mostraban su apoyo y cariño a un infante de Marina al que el destino y el amor por los libros le han convertido en un escritor que afronta, con toda seguridad, una gran carrera en el mundo literario.

(*)-Miguel Castro Pereiro. Soldado por vocación y oficio desde

1994.

Miembro del Cuerpo de Infantería de Marina donde, gracias a sus diferentes destinos, ha pasado por todas las zonas marítimas, exceptuando la de Canarias, así como servir a S.M. el Rey como Guardia Real durante ocho años de su carrera profesional.

Con diversos cursos, tanto militares como civiles, enfocados principalmente al terreno de la protección y seguridad tanto de personas como instalaciones.

Ha participado en diferentes despliegues internacionales bajo la bandera de España, la OTAN y la ONU.

Estudiante de Criminología cuando el tiempo le da un respiro y un apasionado de la historia, fundamentalmente de la España de los siglos XIX Y XX, es contertulio habitual del historiador militar Rivera Chamorro, uno de los “ influencers históricos” más prestigiosos del país.