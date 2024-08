Actividades e xogos na Semana Infantil de Cedeira

Despois desta fin de semana ateigada de festas e actividades, o Concello de Cedeira puxo en marcha ata o xoves 8 a Semana Infantil, unha proposta que forma parte xa do habitual calendario estival na localidade.

O programa está pensado para nenos de ata 14 anos, con punto de encontro cada día ás 11.00 horas na praza Roxa. Os “xogos atléticos” abriron o calendario o luns cunha moi destacable participación. Así, a cativería participou en carreiras de velocidade, de remudas, de resistencia…

Para o martes teñen as “carreiras do humor”, coa culler e un ovo, de sacos, etc. O mércores serán os “xogos dos avós”, que entre outras propostas abranguerá o xogo das cadeiras ou o tres en raia. E para rematar, o xoves, os nenos e nenas irán á praia da Madalena a facer castelos na area.

Ao longo desta semana sucederanse as rutas guiadas, por exemplo a “dos Tesouros” que sairá mañá desde a Oficina de Turismo, ou a circular de oito quilómetros que irá o mércores pola Garita de Herbeira. A Oficina de Turismo facilita información sobre estas actividades.

O Centro de Ocio Xuvenil, pola súa banda, pecha esta semana o seu programa de actividades de verán con dúas propostas. O xoves 7 desenvolverase un taller de maquillaxe e autocoidado, ás 12.00 horas, para rapaces e rapazas de 12 a 18 anos.

Ao día seguinte haberá outro de “pintacaras”, de 16.30 a 20.30h. As persoas interesadas poden inscribirse por mail, na dirección coxcedeira@gmail.com ou ben presencialmente no horario de apertura do centro.