El 17 de agosto dan comienzo en Ferrol las fiestas de verano

El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz, y el concejal de Fiestas y Marca Ferrol, Arán López, presentaron este jueves la programación de las fiestas de verano de la ciudad y el cartel, del que es autora la artista Sofía Piñeiro.

“Queremos que Ferrol se volva a encher de xente como o ano pasado, que a veciñanza e os turistas gocen dos diferentes concertos e espectáculos previstos”, afirmó el teniente alcalde.

Díaz destacó el trabajo llevado a cabo desde la concejalía de Fiestas, “temos unha programación á altura da gran cidade que somos” e “queremos que os ferroláns se sintan orgullosos da súa cidade”. Esta programación, en la que se lleva trabajando desde hace meses, es fruto de las aportaciones realizadas por los vecinos, de la colaboración transversal de diferentes concejalías y del apoyo de otras administraciones, como la Xunta de Galicia, destacó Javier Díaz.

Además, este año las fiestas volverán a contar con puntos violetas gracias a la colaboración con la concejalía de Igualdad. Son nueve puntos en total que se instalarán en los conciertos y espectáculos más multitudinarios con la finalidad de dar una respuesta rápida ante situaciones que se puedan producir de violencia contra las mujeres.

El teniente alcalde aprovechó para “invitar aos veciños de Ferrol e comarca e aos turistas que nos visitarán a gozaren destas festas e do Feliz Ferrol que teremos”.

Un mes lleno de actividades

“Este ano as festas de verán veñen cargadas de emoción, música e unha morea de actividades pensadas para todos os públicos”, comenzó su intervención el concejal de Fiestas, Arán López. públicos”. «As festas de Ferrol son un momento clave no calendario da nosa cidade, un tempo de celebración e reencontro” aseguró.

Así durante todo el mes de agosto, Ferrol se llenará de música y alegría. “traballamos con gran dedicación e ilusión para traer á nosa cidade un cartel de artistas que, sen dúbida, farán cantar, saltar, bailar e vibrar a todos os ferroláns e ás persoas que nos visiten”.

Desde este mismo jueves ya se puede visitar la Feria Medieval en Ferrol Vello y Equiocio, en Covas. Los días 8,9,10 y 11 repite la Feria de la Cerveza, en la plaza de Armas.

La cita con Festival Mar Abierto en San Felipe llegará los días 9 y 10 con las actuaciones de Pamela Rodríguez, Juno, Lúa de Santana y María José Llergo.

El día 15 dará comienzo el Nachiños Fest con un evento en la plaza de Armas para posteriormente dar paso al festival los días 16 y 17 en Covas, donde actuarán, entre otros, Pignoise, Carlangas, Black Panda e Ortiga.

A la música se sumarán eventos deportivos como el Rallye de Ferrol, fiestas en barrios y parroquias como las de Caranza y Covas, esta última con las tradicionales carrozas, con su 55 edición, y gastronómicas como la Fiesta del Choco.

Fiestas de verano

“O 17 daremos o punto de saída das festas de verán co pregón ás 19.30 horas, próximamente desvelaremos quen será a persoa que o dea este ano, e a actuación a partir das 20 horas de Depol, Melocos, Paula Mattheus e David Otero”, reveló el concejal

El lunes 19 el carismático cantante venezolano Carlos Baute se subirá al escenario para hacernos bailar con su mezcla única de pop y ritmos latinos.

El martes 20 le toca la La Década Prodigiosa y Metropop, “con eles faremos unha viaxe polo tempo co seu espectáculo cargado de nostalxia, repasando os grandes éxitos da música de décadas pasadas”, garantizó Arán López.

El miércoles 21 actuarán las Fillas de Cassandra con un espectáculo cargado de fuerza y autenticidad, mostrando su talento y creatividad. El jueves 22, actuará Beret y el viernes 23, desde Argentina, el cantante Coti traerá sus grandes éxitos.

“Os amantes da danza terán o domingo 25 unha cita con Dique de Nova Galega de Danza, espectáculo co que homenaxe aos traballadores dos estaleiros, que realizará en el dique de la campana. El lunes 26 les tocará el turno a las bandas de los locales de ensayo. “Seguimos apostando polos grupos locais cun concerto de Ferrock, Keepers, La calle del 23, Badulaque e Better Cans”, adelantó.

La cita con el flamenco será con Israel Fernández el martes 27 y el miércoles 28 está previsto el festival de Rondallas. Todas estas actuaciones serán en la plaza de Armas.

El jueves 29 el público podrá disfrutar del espectáculo de una de las orquestas más populares de Galicia y de España como es a París de Noia, en el barrio de Caranza.

Y el viernes 30 llegará una nueva edición, la tercera, del festival Rock en Canido, que contará con O Funkillo, Polisong, Julie´s Joplin e Pablo Leira, actuaciones que se realizarán na plaza Fernando Miramontes.

El día 31 “o broche de ouro ás festas porano os tradicionais fogos de San Ramón, por primeira vez contaremos cun novo e personalizado espectáculo lumínico de drons”, reveló el concejal que también apuntó que la música vendrá de la orquesta Origen. En la jornada de este viernes se presentarán con el apoyo de la Xunta de Galicia dos conciertos que se celebrarán los días 18 y 24.

Toda esta programación se completa con los conciertos organizados por la Asociación de Hostelería en diferentes zonas de la ciudad. Y también, no podemos olvidarnos de los más pequeños con una programación específica para ellos.

El 22 de agosto en el parque Reina Sofía habrá una actuación musical a las 12.30 horas, el día 29 una sesión de cine familiar al aire libre a partir de las 21:30 horas, también en el parque Reina Sofía y la fiesta fin de verano con hinchables, fiesta de la espuma, karts…en la avenida de Esteiro desde las 16.30 horas.

A partir del día 2 se comenzará a repartir 20.000 folletos con toda esta programación, que se colgará también en la web municipal. Arán López afirmó que “estas festas non serían posibles sen o apoio e participación do alcalde de Ferrol, así como de todas as concellerías implicadas” y aprovechó para “convidar a ferroláns e a visitantes ás festas de verán e desexarlles un Feliz Ferrol”.