Cedeira adxudica a explotación do chiringuito da Madalena

O Concello de Cedeira vén de resolver a concesión do chiringuito da praia da Madalena a favor da mellor oferta entre as catro presentadas ao concurso.

Así, un empresario da propia localidade vai facerse cargo do establecemento, de propiedade municipal e situado ao pé do concurrido areal, á altura do número 59 do Camiño Real.

O chiringuito que vai xestionar o cedeirés Adrián Fernández Costa é unha construción de madeira con 90 metros cadrados de superficie no interior, repartidos entre a barra e o espazo de cafetería para a consumición, almacén e baños masculino e feminino.

Ao establecemento corresponde tamén a explotación dunha terraza de 150 metros cadrados, situada nun dos accesos á praia da Madalena e polo tanto con moita circulación e moi animado habitualmente.

A concesión adxudícase para un prazo mínimo de dous anos, ampliable ata un máximo de cinco. O establecemento foi arranxado polo Concello en 2021 para poñelo de novo en servizo tras algúns anos parado.

Xunto coa oferta económica, na resolución do concurso tívose en conta o número de empregos e a porcentaxe de mulleres no plantel, así como o proxecto de decoración exterior e interior e o emprego de sistemas que melloren a eficiencia enerxética e reduzan o consumo de auga, entre outras cousas.

O adxudicatario incluiu na súa oferta a instalación dun aparcabicis e papeleiras, toldos vela e o servizo de comidas, almorzos e petiscos. Tamén ten previsto organizar concertos e outras actividades culturais no establecemento.