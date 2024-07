Lucía Pérez e a Banda de Música encandilan nas Festas do Apóstolo en Arteixo

No marco das festas de Santiago Apóstolo, organizadas pola Concellaría de Cultura do Concello de Arteixo, a recoñecida cantante galega Lucía Pérez, acompañada pola Banda de Música de Arteixo, ofreceu este sábado unha actuación memorable na Praza do Balneario.

O evento, que comezou ás 20:30, reuniu a veciños e visitantes nunha velada cargada de emoción e música de calidade. Lucía Pérez, coñecida pola súa potente voz e carisma no escenario, interpretou un repertorio variado que incluíu tanto éxitos populares da artista do Incio como “Héroes sen nome” “Que me quiten lo bailao” ou “Na miña pel”, outras pezas recoñecidas polo público como “María La Portuguesa” ou mesmo cancións tradicionais galegas a modo de recordatorio á sua querida Ana Kiro. A Banda de Música de Arteixo, dirixida polo mestre Alejando Vazquez, demostrou a súa excelencia e versatilidade, complementando á perfección as interpretacións da cantante.

A actuación, que forma parte dun amplo programa de actividades culturais e recreativas, destacou pola conexión especial entre os artistas e o público. A Praza do Balneario encheuse de aplausos e ovacións, cun público entregado que esperaba ao remate do concerto para levarse unha fotografía de recordo coa carismática Lucía Pérez.

Lucía Pérez: La Sucesora de Ana Kiro en la Música Gallega

La música gallega ha sido enriquecida por numerosos talentos a lo largo de los años, pero pocas figuras han dejado una marca tan profunda como la querida Ana Kiro. Sin embargo, en tiempos más recientes, ha surgido una nueva estrella que muchos consideran ya la digna sucesora de Kiro: Lucía Pérez.

Ana Kiro: La Pionera de la Música Gallega

Ana Kiro, nacida en 1942, despegó su carrera en las décadas de los 60 y 70 la cual estuvo marcada por su habilidad para llevar y transmitir la vida gallega y tradición gallega en sus canciones.

Con una voz potente y llena de emoción, Ana Kiro narró historias de amor, y morriña del emigrante gallego, convirtiéndose en una voz representativa de la Galicia exterior.

La música de Ana sirvió para conectar a los gallegos en todo el mundo con su tierra natal, siendo una auténtica embajadora cultural.

Lucía Pérez: La Heredera de un Legado

Lucía Pérez, nacida en 1985, ha surgido como una figura prometedora en la música gallega contemporánea.

Desde sus primeros pasos en la música, participando en numerosos concursos entre ellos el conocido Canteira de Cantareiros de Luar, el Tekele Tekele de TVG… La de O Incio ha mostrado una gran versatilidad y una conexión profunda con sus raíces gallegas.

Su participación en el Festival de Eurovisión en 2011 con la canción «Que me quiten lo bailao» la llevó a un escenario internacional, donde tampoco se olvidó de su tierra, haciendo guiño con un efusivo «Moitas grazas» al finalizar su actuación en el 2011 en el escenario alemán.

Aunque su estilo incorpora elementos modernos, Lucía mantiene una fuerte conexión con nuestra música tradicional. Sus canciones en gallego y su compromiso con la promoción de la cultura gallega reflejan un respeto y una continuidad del legado que nos dejó Ana Kiro, adaptándose a los nuevos tiempos y a las diferentes generaciones pero siempre teniendo en cuenta la música de su tierra y el amor por Galicia.

Dos épocas

Ana Kiro y Lucía Pérez representan dos épocas. Ambas unidas por el amor por su tierra y su cultura y en parte por Eurovisión, pues Ana Kiro a punto estuvo de representar a España en el Festival de la Canción en 1969 (https://soundcloud.com/anakiroremastered-1/vivo-cantando-eurovision-1969).

Ana con su voz y su repertorio sentó las bases para la música gallega moderna, para que Lucía con su nuevo estilo moderno y adaptado a los nuevos tiempos tomase el testigo consiguiendo que el público gallego vea en ella a la nueva dama de la música gallega, a la nueva Ana Kiro.