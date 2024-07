Localizan a un hombre de 81 años de edad que desapareció este sábado en Narón

Los servicios de emergencia, SPEIS y Policía Local, localizaron a un hombre de avanzada edad que había desaparecido este sábado en Narón.

Tal y como ha informado Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 Galicia, el varón fue encontrado sobre las 4.10 horas de este domingo en una zona con mucha vegetación, en el lugar de Vilarquinte, parroquia do Val, tras haber caído en un riachuelo.

El hombre, A.S.D. de 81 años de edad, vecino de Ferrol, había salido de su domicilio en la mañana del sábado a pasear por la zona del mirador de O Casal y no había vuelto a casa. Sobre las 14 horas sus familiares lo echaron de menos al no regresar a la hora de la comida y comenzaron a buscarlo durante toda la tarde y ya poco después de las 23.00 horas comunicaron al CIAE-112 su desaparición señalando que escuchaban su voz, pero no conseguían dar con su ubicación.

De este modo, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) activó un operativo en el que participaron los Servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, las Policías Nacional y Local y los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Narón.

Además, se dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia, que movilizó a su personal a bordo de un helicóptero de rescate.

Cuando los servicios de emergencias llegaron a la zona, tras descartarse la de As Lagoas en donde efectuaron una primera intervención de búsqueda, informaron que estaban en el lugar de Vilarquinte, y que se trataba de un área rocosa, con vegetación muy frondosa y llena de puntos de difícil acceso. Agentes de la Policía Local aseguraban que también escuchaban al hombre, pero eran incapaces de acceder al lugar en el que se encontraba.

Por su parte, el Servizo de Gardacostas de Galicia desplazó el helicóptero Pesca II, con base en Celeiro, para apoyar la búsqueda desde el aire, iluminando además el área para facilitar las tareas de los medios que trabajaban en tierra, si bien dada la frondosidad no podían desde el aire situar el lugar donde podía encontrarse el desaparecido. Cabe señalar que el octogenario, según manifestó posteriormente, si vio al helicóptero y se sacó la camisa e hizo señales, que no fueron advertidas por la tripulación del Pesca II.

De este modo, el operativo se extendió hasta las 4.10 horas, tras dividirse la zona en cuadrículas y por medio de un megáfono hacer llamadas que eran contestadas por el anciano, cuando el varón fue localizado, por efectivos del Speis y de la Policía Local naronera, tendido en una zona con mucha vegetación. Tras un primer chequeo sobre su estado, estaba deshidratado y presentaba algunos hematomas y erosiones, así como un golpe en la cabeza, fue trasladado por los efectivos de estos dos grupos hasta la base del Speis, en el Polígono de Río do Pozo en donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico, y tras una comprobación «in situ» por el personal sanitario se decidió su traslado al Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol.

En esta operación de rescate debe destacarse la buena labor realizada tanto por los efectivos de guardia del Speis, junto con su oficial jefe, Carlos Castro Mera, como de los cuatro policías locales naroneses que desde un primer momento participaron en la búsqueda, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que presentaba la zona . Fue un trabajo multidisciplinar con una buena respuesta desde la hora en que fueron informados digna a tener en cuenta.