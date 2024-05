El racinguismo confía que el partido frente al Leganés no sea el último de esta temporada en A Malata

Con dos jornadas para que acabe la competición regular y todavía opciones de acceder al play-off de ascenso, esta tarde, a las 18.30 horas, el Racinga afronta la visita del CD Leganés a A Malata en el que será, sin duda, uno de los partidos más atractivos de esta cuadragésimo primera jornada de LALIGA Hypermotion.

El cuadro madrileño, líder de la competición, tiene en Ferrol la oportunidad de certificar matemáticamente su ascenso de categoría, pero no menos ambiciosos son nuestros objetivos tampoco. A cuatro puntos de la cuarta plaza, la victoria daría al equipo que dirige Cristóbal Parralo esperanzas de desbancar a sus rivales directos siempre que el Real Oviedo no consiga el triunfo ante el Andorra. Una carambola remota a la que el Racing se aferra con ilusión pero, sobre todo, asumiendo que, se consiga o no, la temporada ha resultado todo un éxito.

Con este panorama, todo el racinguismo confía en lograr que el de hoy no sea el último partido que esta temporada se dispute en A Malata pero, por si lo fuese, también se presenta una buena oportunidad para echar el telón a este ejercicio como se merece, por lo que se prepara una gran fiesta pre-partido en los aledaños de A Malata desde este mediodía.

Y así lo han entendido los aficionados que no han querido perderse el partido y han agotado las entradas que se han puesto a la venta. Su presencia, sumada a la de más de seiscientos seguidores llegados desde Leganés conferirán a A Malata el ambiente de las grandes ocasiones.

En el capítulo estrictamente deportivo, Cristóbal Parralo recupera para el partido a Sabin Merino y Manu Justo, aunque deberá hacer frente a las ausencias ya conocidas de David Castro y Álvaro Vadillo, así como a la de Víctor Moya “Chuca”, que arrastra unas molestias.

En las filas pepineras, Borja Jiménez, tendrá la baja obligada del centrocampista argentino Julián Chicco, expulsado en el banquillo en la última jornada ante el Real Sporting y sancionado con dos partidos de suspensión, el primero de ellos el de este domingo en tierras gallegas. El resto de la plantilla podría estar disponible para el técnico abulense, incluido Undabarrena tras reincorporarse esta semana al grupo.

Rueda de prensa de Cristóbal Parralo:

Video-Racing Club Ferrol