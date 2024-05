Agenda de actividades en la zona norte, viernes 24 mayo. Y receta del día

—-Quedan 221 días para finalizar el año.

Día Nacional de la Epilepsia.

Día Europeo de los Parques Naturales

Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de María Auxiliadora de los cristianos.. Nuestra Señora del Rocío. San Juan de Prado y santas Susana y Esther.

—-TAL DIA COMO HOY

(1963) – Inauguración del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día mayormente nublado. Habrá una temperatura máxima de 21º y una mínima de 12º. Lluvia probable 0 %. Humedad 71 %. Viento, 18 km/h.

—-INFO DIOCESANA

-A las 18.00 horas en el Casino Ferrolano, Café Solidario de Manos Unidas en Ferrol. Colaboración con la Campaña contra el Hambre .-Hasta mañana sábado, día 25 de mayo, novena en honor a Nuestra Señora de las Angustias, en Ferrol.

El día 25, de 9 a 14 h y de 17 a 20.30 horas solemne veneración.

El día 26,a las 12.00 horas, misa solemne (coro Armonía) y procesión al finalizar.

—-EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión informativa de Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol.

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a la directiva de la delegación de Ferrol del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside los actos conmemorativos de Santa Rita, patrona de los funcionarios municipales.

18.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside la presentación de la Axenda Urbana 2030 (sala Carlos III Exponav).

—-LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

Valdoviño



17,00 horas . La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en los actos de conmemoración del primer aniversario de Cabo Ortegal como Xeoparque Mundial de la UNESCO.

En la Casa da Cultura.

—-VISITA CRUCEROS

–Para hoy viernes, día 24, está prevista la entrada en aguas de la ría, a las 8.00 horas , procedente de Oporto en crucero Seven Seas Splendor (bandera de Islas Marshall) con 746 pasajeros a bordo.

Tiene prevista su salida a las 17.00 horas rumbo a Bilbao

-Para el día 30 está prevista la llegada al puerto ferrolano de dos cruceros el Star Legend con 312 pasajeros y el Ambitión, con 670 pasajeros.

—-EN LO DEPORTIVO

En Narón

–A las 20.30 horas de hoy viernes, día 24, ceremonia de salida del 36 Rally Ciudad de Narón, en el Parque cerrado ubicado en las cercanías del Centro Comercial Odeón. Los vehículos participantes en esta edición del Rally recorrerán la carretera de Castilla, saliendo del Centro Comercial Odeón en dirección a Xuvia. Realizarán una parada en la rotonda de Freixeiro para realizar una fotografía del grupo. La carretera de Castilla permanecerá cerrada al tráfico rodado entre las 20:30 y las 21:30 horas.

Mañana sábado, día 25, desde las 7:30 horas salida del primer participante desde el parque de asistencias ubicado en la calle Panaderos (polígono industrial de Río del Pozo). Un total de 58 vehículos participarán en este evento deportivo, que discurre por los ayuntamientos de Narón, San Sadurniño, As Somozas, Moeche y Cerdido. De los 400 kilómetros, 111 serán cronometrados. La ceremonia de entrega de trofeos será a las 21:30 horas en el parque cerrado de Odeón.

—EN LO CULTURAL zona norte

En Ferrol

-Actos en recuerdo a Benito Vicetto (Ferrol,21 de mayo de 1824 – 28 de mayo de 1878)

–Martes, día 28, a las 11 h. Ofrenda floral ante el busto situado en el Parque Municipal “Raiña Sofía”. Seguidamente descubrimiento de placas en la calle que lleva su nombre en Ferrol Vello.

A las 19,30 horas en la sala Curuxeiras, de la Autoridad Portuaria concierto a cargo del grupo musical Ailá.

En Pontedeume

El Ayuntamiento de Pontedeume da comienzo al Ciclo de Teatro Aficionado «Pontedeume en Obras»; 2024 este sábado 25 de mayo, con la obra «Croquetas». El Ayuntamiento colabora con la asociación DameCuerda QueTeatro en la organización de la décima edición de este ciclo,. Los carteles fueron realizados por la artista Cristina Carro Fuentes. «Croquetas», de la Agrupación Teatral Mariñán, será el espectáculo encargado de abrir la nueva edición, en el salón de actos del CPR San José La Grande Obra de Atocha a las 20:00 horas .

En Valdoviño

El Ayuntamiento de Valdoviño invita a vecinos a la proyección del film documental «El auto de las ánimas». El pase tendrá lugar hoy viernes, día 24, a las 20:30 horas en el auditorio de la Casa da cultura, y como es habitual, la entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.

En Neda

-Hoy viernes, día 24 en la Casa da Cultura a partir de las 20.30 horas Sarabela Teatro trae a Neda la obra “O dragón de ouro”. Se trata de un drama que adapta al gallego uno de los textos del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, en el que se abordan cuestiones bien actuales como las situaciones derivadas de la inmigración ilegal.

El Concello activa la venta y reserva de entradas en la biblioteca municipal.

EN LO POLÍTICO

En Ferrol

Campaña electoral europeas

Partido Popular. A las 9.30 horas de hoy viernes, día 24, rueda de prensa del presidente local del PP José Manuel Rey Varela.

En Neda

Mañana sábado, día 25, a las 12 de la mañana concentración en oposición al derribo de la Cruz de los Caídos. Apoya VOX. (Jardines de la Cruz de los Caídos- altura rúa Coto, 49)

–EN LO SOCIAL

En Ferrol

—Hoy viernes, día 24, a las 18.00 horas en el Casino Ferrolano tradicional Café Solidario, organizado por Manos Unidas. que se celebrará el próximo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Casino Ferrolano.

La recaudación íntegra se dedicará a financiar proyectos. Las entradas (donativo 7 euros) están disponibles en la Delegación de Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol (c/Magdalena 230 bajo) o el mismo día del café en el Casino.

—-SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, al objeto de proporcionar a los ciudadanos un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permita estrechar lazos con la sociedad a la que sirven.

Sábado 25 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Arsenal con visitas a sus instalaciones en horario de 10:00 a 13:00 h, y de 17:00 a 19:30h. Se podrá visitar una fragata clase F-100. La entrada se realizará por la Puerta de la Cortina. Se visitará la Sala de Armas para disfrutar de la exposición de playmobil “Recreación de Batallas históricas”, y otra en el Tren Naval de material diverso, así como de un recorrido por la batería de “La Cortina”.

Jornada de puertas abiertas en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»desde las 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas. La entrada será desde la puerta principal, recorriendo su avenida del Rey hasta el Centro de Instrucción de Seguridad Interior, (CISI) donde se mostrarán zonas de adiestramiento, como el campo de fuego y estructuras anexas. Asimismo, también habrá un recorrido por la denominada avenida de la Reina.

Martes y miércoles 28 y 29 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) (previamente concertadas) para grupos escolares de centros educativos, con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en horario de 11:00 a 13:00h, concluyendo con una exhibición de la Unidad Cinológica.

Jueves 30 de mayo

Exhibición de la unidad Cinológica del Tercio Norte a 19:00h en la Plaza de Amboage

Viernes 31 de mayo

Ceremonia de Arriado solemne de Bandera a 20:00h en la Plaza de Armas

Campeonato deportivo de Crosfit “Work out of the day” en la Junta de deportes de Ferrol.

Sábado 1 de junio

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en el horario de 11: y 17:00 h

Campeonato cuadrangular de fútbol sala en la Junta de deportes de Ferrol.

En el Museo Naval

Los días del 21 al 24 y del 28 al 31 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas, se podrá disfrutar de visitas guiadas en grupos al Museo Naval.

—-ECOLOGISMO EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

—Mañana sábado, día 25, a partir de las 10.00 horas acción “En la playa, solo arena”, una jornada de limpieza de residuos en el arenal de O Vilar (Covas) impulsada por segundo año consecutivo por la empresa ferrolana de gestión de residuos Recinor y el Rotary Club Ferrol.

Además del objetivo medioambiental, la cita tiene un trasfondo social, ya que servirá para recaudar fondos para la Fundación Aperta.

En Valdoviño

—-Celebración del primer aniversario de la declaración al Parque Ortegal cómo Geoparque Mundial por la UNESCO, la Semana Europea de los Geoparques y el 20 aniversario de la Red Global de Geoparques Mundiales (GGN).

Unas actividades que tienen cómo acto central un evento que discurrirá hoy viernes 24 de mayo, a partir de las 17 horas, en la Casa da Cultura de Valdoviño. Este acto es abierto a toda la ciudadanía,

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE (del 20 al 26 de mayo)

En Ares

-Mañana sábado día 25, IX Fería Roera Solidaria.c (A beneficio de la asociación contra el cáncer)

Los actos comenzarán a las 18.30 horas con el desfile por el paseo marítimo de las carrozas de la A.C. O Tilo con animación musical de Os Pimos.

A continuación, tendrán lugar las actuaciones del grupo Azahar de Ares, el grupo Tirititrán de Ferrol y demás grupos. También habrá photocall, rebujitos y venta de dulces y salados.

En As Pontes

–Mañana sábado día 25, celebración del Festival de Rondallas. El evento musical tendrá lugar en el Cine Alovi y dará comienzo a partir de las 20.00 horas con la participación de la Rondalla de Cedeira, Rondalla Añoranzas, de Ferrol y Rondalla Vila de As Pontes.

En Cabanas

–El domingo, día 26, comida aniversario de la Asociación de Mulleres Cabanas Rural que se celebrará en el Pabellón de Lavandeira a las 14.30 horas. Al evento podrán acudir tanto socios como no socios, los cuales degustarán un menú a base de paella, codillo, postre, pan, vino y café. La comida estará amenizada por Alberto Bellón.

En Cedeira

–Mañana sábado, día 25, nueva edición de la V andaina a Santo André de Teixido, organizada por la Asociación de Veciños e amigos de San Román, que se celebrará el sábado 25 de Mayo. La andaina comenzará a las 09.00 horas desde el Local Social, contará con una parada para avituallamiento en Reboredo y culminará a las 12.00 horas en Santo André. A las 14.30 horas, de regresos al local social, se llevará a cabo una comida bajo carpa.

La comida tendrá un menú a base de callos, jamón asado, postre, bebida y café.

En Fene

-XIV concurso de tapas que se celebrará los viernes, sábados y domingos desde hoy, día 24 de mayo al 2 de junio y que está organizado por el Concello. Los locales hosteleros participantes servirán a sus clientes deliciosas tapas elaboradas para la ocasión; tanto tapas creativas como tradicionales, a un precio de 1,50 euros/tapa.

Dichos clientes podrán escoger la mejor tapa de la ruta y entrar con ello en el sorteo de varios premios, entre ellos viajes a Sevilla, Milán, Alicante o Valencia para dos personas, estuches de productos de Bodegas Barral, libros de cocina, clases de música, etc..

El horario de gustación será de 20.00 a 22.00 horas el viernes día 24; de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas el sábado día 25 ; y de 13.00 a 15.00 horas el domingo día 26.

Los locales participantes son: O Son de Cociña, Cafetería Bombay, CCRD Perlío, Arrecendo, Bar A Ponte, Galicuba, Cafetería Lembranza, CMIU y Pachamama.

En Ferrol

–Fiestas en honor a la Virgen de las Angustias en el barrio de Esteiro.

Hoy viernes, día 24, verbena amenizada por Discomóvil Chocolate.

Mañana sábado, día 25, sesión vermut amenizada por el grupo Anthia que también amenizara la verbena.

Domingo, día 26.-A las 12.00 horas, misa solemne (coro Armonía) y procesión al finalizar. Sesión vermut amenizada por el grupo Pasión.

–El domingo, día 26, a las 19.00 horas, en el Auditorio, “Noites de Retranca”. Los asistentes disfrutarán de un espectáculo de humor a cargo de Luis Zahera y Oswaldo Digón.

En Ortigueira

Fiestas en honor a San Fernando en el lugar de Baleo, en la parroquia de Ladrido

–-Mañana sábado, día 25, comienza la celebración con el tradicional pasacalles a cargo Brisas da Croa de Ladrido.

A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión. Al término de los actos litúrgicos, los presentes podrán disfrutar con la sesión vermú a cargo de la orquesta Super Top, formación que además animará la verbena de la noche junto a dúo Sonidos y Dj Villasuso.

El domingo, día 26, por la mañana saldrá el pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Ladrido. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con posterior procesión. A continuación, el grupo Lume amenizará la sesión vermú.

El lunes 27 en la última jornada de fiesta los presentes podrán disfrutar a partir de las 19.30 hora de la gran Xira Camprestre que estará amenizada por el dúo Maracaibo.

En Pontedeume

–El concello de Pontedeume y la Unión de Comerciantes y Autónomos organizan el evento culinario Ponted’Pinchos (2024) que se llevará a cabo desde hoy viernes, día 24, al domingo día 26, en diversos locales hosteleros, los cuales servirán a sus clientes deliciosos pinchos elaborados para la ocasión en horario de mañana y tarde; de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas.

Los pinchos recibirán premios en función de la valoración del público y también de la valoración de un jurado profesional.

–Mañana sábado, día 25, a las 18.00 horas en la Alameda de Raxoi, “Orballo” organiza la III Mostra Infantil de Folclore.

En Valdoviño

Fiestas en honor a San Vicente en la parroquia de Vilaboa

Mañana sábado, día 25, comienzan las fiestas con la celebración de la misa solemne a las 13.30 horas. Al finalizar, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Fusión.

Por la noche se celebrará una gran verbena a cargo de las orquestas Charleston Big Band y Cinema.

El domingo, día 26, a las 14.00 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú a cargo de la orquesta Charleston Big Band.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

-En la plaza de España, exposición al aire libre “Empieza el espectáculo. Georges Meliés y el cine de 1900”. La muestra fruto de colaboración entre el concello de Ferrol y la Fundación “La Caixa” traslada a los visitantes a principios del siglo XX para explicar como se produjo el nacimiento del cine.

Entrada gratuita y abierta al público hasta el día 12 de junio.

Horario-Apertura público general

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h

Sábados domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visitas guidas para grupos escolares y otros colectivos:

De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 17 h Reserva previa llamando al 900 80 11 37

Visitas comentadas para público general:

De lunes a domingo, a las 19 h. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 19 h

De lunes a miércoles, a las 19 h, en castellano

Jueves y viernes, a las 19 h, en gallego

Sábados, a las 12 h, en castellano, y a las 19 h, en gallego

Domingos, a las 12 h, en gallego, y a las 19 h, en castellano

Reserva las entradas en CaixaForum.org

Servicio de información : 900 223040–https://fundacionlacaixa.org/es/

–El Centro Cultural Torrente Ballester acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav en la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha organizado un programa de visitas guiadas para público familiar a su nueva exposición en la Sede Afundación de Ferrol, «Comedy Wildlife».

Serán el 30 de mayo, a las 19.00 h, y es necesario inscribirse en este formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI2lXtdjvSfA9cpnU-WR9cJIwzXmPBK0civZxT2-PAGKWnw/viewform?pli=1

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Narón

-En la planta baja de acceso a la Casa del concello exposición contra el acoso escolar con trabajos realizados por el alumnado de la ciudad. Puede verse durante todo este mes de mayo.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

LA RECETA DEL DÍA

Almejas a la marinera. (Son un plato tradicional de la cocina gallega)

Ingredientes.-3 kg almejas; 2 cebolla grandes dulces; 60 ml de aceite de oliva; 3 o 4 rodajitas de guindilla (recuerda retirarlas al final de la cocción); 1- 1/2 cucharada de harina; 2 cucharaditas de Pimentón; 5 cucharadas de salsa de tomate; 3 dientes de ajo sin gérmen; 250 ml de vino blanco gallego; 1 litro de fumet de pescado (Brik) o parte de caldo de cocción de las almejas; Perejil; Sal.

Preparación.-Sumerge las almejas en un bol con sal gruesa (50 g de sal por cada litro de agua utilizado) y cambia el agua por lo menos un par de veces (con intervalo de 2 o 3 h), durante este proceso la almeja soltará la arena)

Calienta el aceite en una olla baja y añade la cebolla y los dientes de ajo picados menudos, espolvorea sal, déjalo rehogar hasta que tengan un color transparente.

Abre un hueco en el centro de la olla separando la cebolla para los lados y agrega el vino, deja evaporar, añade la harina, remueve hasta que se tueste un poco y pierda el sabor a harina, añade , la salsa de tomate, el pimentón, y el fumet, mezcla bien.

Agrega la guindilla, espolvorea sal, tapa la olla y deja cocer a fuego medio-bajo durante 10 minutos. Retira la guindilla.

Rectificar de sal y dejar cocer entre 4 y 5 minutos más.

Cocer las almejas.-Mientras tanto cuece las almejas en un par de vasos de agua. Cuando tomen hervor y se abran, estarán listas, eso ocurrirá en apenas un par de minutos desde que empiecen a hervir. Las almejas que durante este proceso permanezcan cerradas, no sirven y hay que tirarlas. Escurre el caldo de la cocción de las almejas , pásalo por un colador y reserva.

Añade las almejas, mueve la olla para que se empapen bien de la salsa. Tapa la olla y espera 2-3 minutos para que se impregnen bien de la salsa y adquieran todo su sabor. Agrega el agua de la cocción de las almejas si la salsa necesitase más líquido.

Riega con un fino hilo de aceite de oliva virgen extra. (opcional)

Espolvorea con perejil picado y sirve caliente.