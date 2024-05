AECC presenta en Cedeira o seu club de saúde

A Asociación Española contra o Cancro presenta este venres 24 o seu club de saúde en Cedeira, nun acto que terá lugar no auditorio municipal ás 19.30h.

Trátase dunha iniciativa que a entidade deseñou para contornas rurais e que pretende contribuír a mellorar os niveis de saúde integral das persoas participantes e aportar ferramentas para fomentar un maior benestar físico e social.

No acto participarán o alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil; Isabel Estevan,representante do Consello Provincial da Asociación Española contra o Cancro; Teresa Beceiro, presidenta da Xunta Local da Asociación na localidade e Ana Isabel Lorenzo, xefa de Servizo do Centro de Saúde de Cedeira.