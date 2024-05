Axenda zona norte- 17 de mayo 2024, Día das Letras Galegas

—-Quedan 228 días para rematar o año.

—-A FRASE DO DÍA-“Non importa que os soños sexan mentira, xa que ao cabo é verdade que é venturoso o que soñando morre, infeliz o que vive sen soñar” (Rosalía de Castro)

Día festivo en Galicia.

Día das Letras Galegas.

Día Mundial das Telecomunicacións e a Sociedade da Información.

Día Internacional contra a Homofobia e a Transfobia.

Día da internet.

Día Internacional da Reciclaxe.

Día Mundial da Hipertensión.

—-A IGLEXA CATÓLICA celebra a festividade dos Santos Pascual Bailón ( Patrón de obras, asociacións e congresos Eucarísticos, dos cociñeiros, ), Pablo, Adrión e Heradio.

—-TAL DÍA COMO HOXE:

(1810)- Naceu en Ferrol Patricio Montojo e Albizu. Vicealmirante da Armada. En 1861 foi capitán do porto da Habana.

(1863)- Sae do prelo o libro Cantares galegos, de Rosalía de Castro

(1963) – Primeiro Día dás Letras Galegas

—-O TEMPO EN FERROL

Anúnciase un día con choiva de pouca intensidade Haberá unha temperatura máxima de 14º e unha mínima de 11º. Choiva probable 40 %. Humidade 86 %. Vento, 18 km/h.

.—-HORARIO DE VISITAS Á ERMIDA DE CHAMORRO

–Poderase visitar a ermida en horario ininterrompido de 12.00 a 19.00 horas, de mércores a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos os que naceron o día 17 de maio teñen o signo do zodiaco Tauro.

—-INFO DIOCESANA

–Ás 10,45, no Seminario de Mondoñedo asemblea da Adoración Nocturna presidida polo bispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

–Continúa celebrándose a novena en honra a Santa Rita de Xuvia, en Narón, ata o día 22. De luns a sábado, ás 17,50, rosario e novena ,seguida dunha Eucaristía. O domingo, ás 12, 15 novena seguida dunha Eucaristía. O día 22, misas, con bendición da rosa, ás 9, 11 e 12 horas (previo rezo do rosario) e ás 17 e 18 horas. Ás 19.00 horas Eucaristía presidida polo bispo da diocese, Fernando García Cadiñanos, cantada polos coros parroquial e da nosa Señora dos Desamparados. Seguirá unha ofrenda floral da Irmandade de Santa Rita e procesión acompañada pola Xove Banda de Narón.

–Desde este venres, día 17 ao 25 de maio novena en honra á nosa Señora das Angustias, en Ferrol. De luns a sábado,ás 9 .00 horas Eucaristía e novena. Ao 11,30 Rezo do Santo Rosario seguido de Eucaristía e novena. O domingo, día 19, ás 9.00 horas Eucaristía e novena. Ás 12.30 horas Rezo do Santo Rosario e Eucaristia. O día 24,de 18.30 a 20.30 solemne veneración. O día 25, de 9 a 14 h e de 17 a 20.30 horas solemne veneración. O día 26,ás 12.00 horas, misa solemne (coro Arminía) e procesion ao finalizar

NO CULTURAL zona norte

En Narón

Este venres, día 17, ás 20.30 horas o Pazo dá Cultura acolle o espectáculo de música folk tradicional celta “Vieiras e vieiros, historias de peregrinos”, de Luar na Lubre, dunhas dúas horas de duración. As entradas dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado dá Cultura: www.padroadodecultura.es

En Fene

O Círculo Mercantil Industrial- Unidade de Fene acolle este sábado día 18 a presentación de “Utensilios de cociña e algúns xantares caleidoscópicos” poemario co que Carlos Carracedo Porto gañou a trixésima sexta edición do Premio Nacional de Poesía “Xosemaría Pérez Parallé” que organiza a entidade fenesa coa colaboración do Concello e da Editorial Espiral Maior. O acto comezará ás 20.30 horas, con entrada libre e gratuíta ata completar o aforo. Ao finalizar actuará Iria Estévez presentando “Fios de fado”, concerto organizado pola Concellería de Cultura coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

—NO DEPORTE

En Ferrol

–Hoxe venres, día 17 o Ou Parrulo Ferrol xoga a final da Copa Galicia , ás 12.30 horas #ante o Noia Portus Apóstoli, no pavillón “Agustín Mourís” en Noi

LETRAS GALEGAS NA ZONA NORTE

Distintas localidades da zona norte celebran hoxe, día 17 de maio, o Día dás Letras Galegas, dedicado este ano a Luisa Villalta.

En Ferrol

Áss 11:30 horas, está prevista a actuación pola rúa do grupo de gaitas Agarimo e tamén o I Certame de Cantos de Taberna, que se celebrará nas cafeterías do centro e no Cantón de Molíns, a partir das 12:30 horas e ata as 13:30 horas.

-En Narón

“N de Narón, a festa dás Letras”. A praza da Lectura, en Santa Icía, acollerá en horario de mañá e tarde diferentes espectáculos e propostas dirixidas a un público familiar. Ás 12:00 horas comezará a celebración co espectáculo “De Castro a Villalta”, de “A fiestra do Maxín”. Trátase dunha proposta teatral de obxectos e hologramas que poñen A continuación, sobre as 13:00 horas, dará comezo a actuación da Banda de Gaitas e do Grupo de Baile do Padroado dá Cultura, que amenizarán a sesión matinal. Pola tarde retomarase a programación ás 17:30 horas, co espectáculo teatral “A illa sen tesouro”, de Teatro Ghazafelhos. Música, bailes, acción e humor centrarán este clásico literario para público familiar. A música regresará tamén pola tarde, neste caso a partir das 18:30 horas, coa actuación do Grupo de Cantareiras do Padroado dá Cultura.

Ao longo da mañá e da tarde na Praza da Lectura haberá sesións de xogos populares, unha proposta de carácter interxeracional da que poderán gozar todas as persoas que o desexen. E, con motivo do Día das Letras Galegas, haberá tamén na zona un espazo de lectura e librería, a cargo da Biblioteca municipal de Narón, onde se ofrecerá un espazo de lectura de obras en galego, formada por unha selección de literatura actual e outra dos autores e autoras homenaxeados nese día no últimos dez anos.

-En Cabanas

Na Escola Laica, Casa da Cultura.

Ás 18:00 horas inauguración da exposición «Cabanas, un pobo de artistas».

Ás 19:00 horas, representación da obra teatral “Rosenda, unha criada indecente”, do grupo de teatro local «Licor Café», conmemorando o seu décimo aniversario.

-En Cedeira

Ás 11.30 horas na Praza do Concello, lectura do manifesto e poemas de Luisa Villata, acompaña AC Buxainas.

En Cerdido

A partir das 19:00 horas a área Recreativa O Castro será o escenario do evento no que o poeta cerdidense José Luís Graña presentará o seu novo poemario, baixo o título ‘Verso Plural’. O acto estará amenizado polo acompañamento musical de José Manuel Espiñeira. O evento contará coas intervencións do alcalde, Alberto Rey; a concelleira de Cultura, artista plástica e poeta, Amalia Díaz; e a colaboración especial do activista cultural, Santiago Rodríguez.

O acto acollerá ademais a entrega do premio do XXIII Concurso de Contos ‘Manuel Otero Pazos’ á gañadora na categoría de adultos. O Concello fixo pública a acta de gañadores deste concurso, celebrado o pasado mes de abril con motivo do Día do Libro, no que se outorga o primeiro premio a Belén Amparo Breijo Sardiña polo seu conto ‘A Semana Santa perdida e os comezos de ‘Don Manolo’

-En Fene

Xornadas adicadas ás Letras Galegas ba A.C.D.R. Liga de Amigos de Barallobre,

Ás las 19.00 horas poderase disfrutar coa música do Grupo de Canto da Sociedade y Grupo de Música Tradicional Arnela de Carral.

-En Mañón

Ás l19.00 horas no Centro Sociocomunitario do Barqueiro terá lugar a presentación do libro “Mundo do mar no concello de Mañón”.

En Moeche

Hoxe, na Nave do Mercado, no recinto ferial de San Ramón, ás 12:00 horas, espectáculo “Que viva o galego!”, da man de Migallas Teatro.

Trátase dunha actividade interactiva na que se realizarán xogos, bailes e outras probas, co obxectivo de reunirmos pistas e irmos atopando, a través do xogo e o divertimento, vías para que o galego siga vivo como lingua da sociedade galega.

FEIRAS E FESTAS NA ZONA NORTE

En Narón

—Festas en honra a Santa Rita na parroquia de Xuvia,

Hoxe venres 17, comezará a xornada de festa ás 9.00 horas con dianas e alboradas polas rúas da parroquia a cargo de *Ábregos do Couto. Ás 14.30 horas dará inicio a sesión vermú amenizada polo dúo D´Vicio. Chegada a noite, gran verbena animada por D´Vicio e Zona Zero.

En Fene

-Hoxe venres 17, comeza a Festa dous Santos na parroquia de Perlío, cunha gran verbena a cargo de orquéstra Anta e grupo Assia.

En Ortigueira

A parroquia de Céltigos celebra a festa en honra a a Virxe dá Caridade.

Hoxe venres 17, comezan as festas cunha gran tirada de 21 bombas de palenque. Pola noite, ás 20.00 horas, terá lugar unha gran churrascada amenizada por o dúo Venus e DJ Pana.

En Pontedeume

–Hoxe venres 17 de Mayo, comeza a festa na parroquia de Ombre, en honra ao Espírito Santo.

Ás 21.00 horas coa celebración dunha gran churrascada onde os presentes poderán degustar un menú composto por churrasco, liscos, criollo, pan, veu e sobremesa. A continuación, as orquestras Panamá e Saudade animarán a verbena.

–oOo–

A RECETA DO DÍA

Parrochiñas en tarteira

Ingredientes.– Para 4 persoas- Parrocha 1 kg; Aceite de oliva 200 ml; 2 Cebolas; 5 Tomates; 6 Patacas; Viño branco galego; 125 ml de auga 125 ml; loureiro; Sal.

Preparación.-Comezaremos limpando as parrochas. Para iso abrímolas e quitámoslles a tripa, pasamos pola auga da billa dunha nunha para que se limpen da súa escama pequena, deixámolas secar sobre papel absorbente de cociña. Reservámolas.