Esta fin de semana os clubes galegos de atletismo acaparan protagonismo

Co mes de maio xa avanzado continúan desenvolvendose os distintos Campionatos Xunta de Galicia que esta fin de semana chegan a Coruña, Lugo e Pereiro de Aguiar.

En concreto o primeiro dos mesmos disputarase nas pistas da UDC da Coruña e acollerá o autonómico de clubs Sub16 ca presenza dun total de quince equipos entre os que se atopan os actuais campións galegos, Atletismo Narón na categoría feminina e Gimnástica de Pontevedra na masculina.

Poa súa banda e xa no domingo, nas pistas do Gregorio Pérez Rivera de Lugo xuntaranse un total de 22 formacións para o desenvolvemento do campionato galego de clubs Sub20 e nas que o Celta intentará repetir o éxito do ano pasado no que lograba os títulos en ambas categorías.

Mesmo obxectivo que os celestes será o que intente compartir o Atletismo Sada durante a celebración da VI Copa de Clubs de máster que poderemos seguir o domingo nas pistas Josefina Salgado de Pereiro de Aguiar e que contará ca participación de seis formacións en liza.