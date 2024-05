V Certame de Poesía e Microrrelato do Concello de Cabanas

O Concello de Cabanas organiza un ano máis o Certame de Poesía e Microrrelato. Esta edición, que será a 5ª, constata o éxito dos anteriores e dende o consistorio municipal invítase a todos a participar neste concurso, no que ademáis de desfrutar, estaremos aprendendo e poñendo en valor a nosa cultura.

As condicións para participar son as seguintes:

As obras deberán estar escritas de maneira íntegra en lingua galega e serán orixinais, inéditas e non premiadas noutros certames ou concursos en datas anteriores á resolución das persoas gañadoras neste certame.

O tema será libre.

Haberá un premio por categoría, así como un agasallo para todas as persoas participantes.

As categorías serán as seguintes:

Categoría infantil / xuvenil de poesía (ata os 17 anos)

Categoría infantil / xuvenil de microrrelato (ata os 17 anos)

Categoría adulta de poesía (de 18 anos en adiante)

Categoría adulta de microrrelato (de 18 anos en adiante)

*Para o cómputo da idade, establécese como data de referencia a data máxima de presentación de orixinais (o 14 de maio de 2024).

As obras presentaranse da seguinte maneira:

As poesías e os microrrelatos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, a elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados mecanografados, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12, e como mínimo, coa extensión seguinte, dependendo da categoría na que se presenten:

Poesía

Categoría infantil / xuvenil: 10 versos (mínimo) / 20 versos (máximo)

Categoría adulta: 40 versos / 80 versos (máximo)

Microrrelato

Categoría infantil / xuvenil: 10 liñas (mínimo) / 20 liñas (máximo)

Categoría adulta: 15 liñas (mínimo) / 30 liñas (máximo)

As follas deberán estar paxinadas e sen asinar.

Os textos remitiranse ao Departamento de Cultura do Concello de Cabanas, a través do correo electrónico: cultura@cabanas.gal, figurando no asunto o PSEUDÓNIMO da persoa autora. Enviaranse dous arquivos PDF: o primeiro deles coa ficha de inscrición da persoa participante, e o segundo, co traballo que se presente ao concurso e que levará o PSEUDÓNIMO e o TÍTULO da obra.

Exemplo: o autor PSEUDÓNIMO enviará dous arquivos pdf ao enderezo de correo electrónico indicado:

PSEUDÓNIMO_FICHA DE INSCRICIÓN.PDF

PSEUDÓNIMO_TÍTULO DA OBRA.PDF

O prazo de admisión de orixinais rematará ás 23:59 horas do martes 14 de maio de 2024.

decisión do Xurado farase pública o xoves 16 de maio de 2024 na páxina web do Concello ( https://cabanas.gal/ farase pública ode 2024 na páxina web do Concello ().

O acto de entrega dos premios realizarase o domingo 19 de maio de 2024 como acto de clausura dos eventos organizados esa fin de semana con motivo do Día das Letras Galegas.

A documentación para participar, tanto as bases do concurso como a ficha da inscrición, atópase na páxina web do Concello