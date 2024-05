O Centro Cívico de Canido en Ferrol acolle a II palestra do ciclo «O barrio é noso»

venres día 10 terá lugar a II palestra do ciclo «O barrio é noso» que leva por título “A Rehabilitación: como mudan os nosos barrios?” Esteterá lugar a II palestra do ciclo «O barrio é noso» que leva por título “A Rehabilitación: como mudan os nosos barrios?”

Esta nova conversa virá da man de María Fernández Lemos, que foi concelleira de urbanismo no concello de Ferrol no período 2015-2019 e que ademais de arquitecta é experta en urbanismo e rehabilitación. E é precisamente nesta última faceta onde está a desenvolver na actualidade a meirande parte da súa actividade profesional.

Durante esta charla que dará comezo ás 19.00 h. no Centro Cívico de Canido, vaise tratar a rehabilitación dende outro punto de vista. Tocaranse cuestións como se existe cultura de rehabilitación, os beneficios que trae esta ou falar dos distintos casos de éxito e as mudanzas que leva consigo tanto no caso de habitabilidade, dos espazos urbanos ou sobre a calidade de vida.

Este ciclo comezou o pasado 12 de abril e contou coa presenza de Iago Lestegás Tizón, que falou sobre a xentrificación, e seguirá nos vindeiros meses tratando diferentes temas relativos ao modelo de cidade e de barrios que queremos.