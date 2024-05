O Campus de Ferrol recupera os premios RED NOSÉ AWARD

A Aula de Audiovisuais acolle este mércores 8 de maio, ás 12:00 horas, o acto de entrega dos trofeos os 15 premiados.

Coincidindo co seu 25 aniversario, a Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) do Campus Industrial de Ferrol recupera os RED NOSÉ AWARD, uns premios que reivindican a propiedade intelectual con moito sentido do humor repartindo entre o estudantado galardoado un trofeo que inclúe un nariz de pallaso de cor vermella ademais do correspondente diploma acreditativo e algunha que outra sorpresa máis.

Tal e como explican desde a dirección do centro, o obxectivo final desta iniciativa non é outro que o de concienciar ao seu alumnado das consecuencias de participar en certames, aos que deben dedicarlles moito do seu tempo, fronte aos programas regrados por convenios entre a Universidade da Coruña e o tecido empresarial galego e español.

O nome do evento, RED NOSÉ AWARD, vén da resposta tipo que boa parte do alumnado de escola dá cando acode ás titorías ou ten que buscar e xustificar a elección do tema para o seu traballo final de grao: “No sé”, en castelán. Seguindo co xogo de palabras, “nose”, en inglés, é nariz, o elemento distintivo destes galardóns ou recoñecementos aos que opta todo o alumnado do grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto tanto a nivel individual coma colectivo.

A Aula de Audiovisuais acolle este mércores 8 de maio, ás 12:00 horas, o acto de entrega dos RED NOSÉ AWARD, un evento no que un total de 15 estudantes e/ou antigos alumnos da Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) recibirán o prezado trofeo: un nariz vermello agochado nunha figura de cor branca deseñada e impresa en 3D polo profesorado do centro. Está previsto que asistan ao acto, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, e o director do Campus Industrial da Universidade da Coruña, Marcos Míguez, así como o equipo directivo e o profesorado desta escola do campus ferrolán.

Ao longo da xornada, a Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) recoñecerá polos seus logros ao alumnado Adriana Loureda García (equitación), Lara Rial García (ximnasia rítmica), Daniela Sevillano Fernández (longboard e judo), Miguel Nistal Brage (piragüísmo e fútbol), Silvia López Freiría (ximnasia rítmica), Víctor Minambres López (baloncesto), Noela Mato López (ilustración e kárate), Araiz Bastos Pereira (música), Iria Otero Vazquez (atletismo), Lorena Fernández Rodríguez (relato corto), Javier Pontón Rodríguez (natación), Adela Ríos Gómez (divulgación científica) e a Irene Rodríguez Ríos (traxe galego).

A maiores, durante o evento, o a dirección do centro e o seu profesorado tamén recoñecerán o traballo realizado a prol da profesión de dous antigos alumnos da Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI), Luis Miguel Paz Senra e Marta María Álvarez Crespo, logo de obteren diversos premios en distintas etapas da súa formación universitaria.