Ares e Mugardos presentan a Montefaro Enduro Race-Copa España BTT Enduro

A casa consistorial aresá acolleu este martes 7 a presentación da Montefaro Enduro Race 2024, o evento deportivo impulsado por Pulpeiros de Mugardos coa colaboración do Concello de Ares e o de Mugardos.

Esta Copa de España, xa consolidada a nivel comarcal como un encontro para gozar do BTT, materializarase durante as xornadas do sábado 18 e domingo 19 de maio, e volverá a reafirmar a súa condición nacional con ciclistas de todo o país.

A cita arrancará en termos organizativos o mesmo sábado, 18 de maio, cunha reunión técnica e a entrega de dorsais de 16:00 a 20:30 h.

Paralelamente, tamén se organizará un concerto do grupo ‘El Cruce’ ás 19:00 horas no parque Rosalía de Castro, onde haberá oportunidade para degustar liscos a prezos populares grazas á colaboración do Club de Remo de Ares.

Con todo, o núcleo da proba ciclista realizarase o domingo dende as 8:30 h. da mañá ás 15:30 h. seguindo o itinerario de preto de 30 quilómetros pola contorna de Montefaro. Ás 16:00 h., pecharase toda a actividade coa entrega dos premios e así a Enduro Race 2024 salientará un ano máis a beleza paisaxística da zona, mais tamén permitirá coñecer a deportistas tanto galegos coma doutras partes de España.

Ao acto de presentación asistiron Alma Barrón e Ana Varela, concelleiras de Deportes de Ares e Mugardos, respectivamente, e tamén os representantes das dúas entidades deportivas involucradas: Pulpeiros de Mugardos e Club de Remo de Ares