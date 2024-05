Inscrición nos campamentos deportivos de verán da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña abre o prazo para que os rapaces da provincia se apunten aos campamentos deportivos de verán que a institución vai levar a cabo nos meses de xuño e xullo. As inscricións poderán realizarse ata o 28 de maio nos concellos da provincia.

Os campamentos están destinados a nenos de entre 9 e 14 anos de idade e desenvolveranse no IES Rosalía Mera da Deputación, ubicado na cidade da Coruña, en cinco quendas de seis días de duración. O prezo do campamento é de 85 euros, que inclúe transporte, estadía e manutención, así coma o gasto das actividades.

O deputado de Deportes, Antonio Leira Piñeiro, destacou que os campamentos de verán da Deputación contemplan “un amplo programa de actividades, tanto deportivas coma de ocio para que os nenos poidan gozar dun verán cheo de actividades, aprendizaxe e ademais compartan vivencias”

Durante as xornadas de campamento, a rapazada participante poderá gozar de deportes náuticos, actividades ao aire libre, excursións á praia e visitas culturais, deportivas e etnográficas en zonas de interese na provincia da Coruña. As actividades e xogos buscarán en todo momento fomentar a comunicación, o intercambio de experiencias, a convivencia e o respecto polos demais.

Entre o equipamento recomendado pola organización para a estadía dos rapaces figura roupa de rúa e deportiva, toallas e útiles de aseo, saco de durmir e lanterna, gafas de sol, crema protectora, chuvasqueiro e mochila.

Hai 500 prazas dispoñibles en cinco quendas:

1ª quenda (do 23 ao 28 de xuño): Boiro, Brión, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dodro, Dumbría, Fisterra, Lousame, Muros, Muxía, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo e Zas

2ª quenda (do 30 de xuño ao 5 de xullo): Aranga, Bergondo, Cabanas, A Capela, Coirós, Culleredo, Curtis, Fene, Irixoa, Melide, Miño, Oza-Cesuras, Paderne, Pontedeume, As Pontes, Sada, Santiago de Compostela, Vilarmaior e Vilsantar.

3ª quenda (do 7 ao 12 de xullo). Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Cerceda, Frades, Mesía, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, Rois, Santiso, Sobrado dos Monxes, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra e Vedra.

4ª quenda (do 14 ao 19 de xullo). Arteixo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cambre, Carballo, Carral, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Mugardos, Oleiros, Ponteceso e Santa Comba.

5ª quenda (do 21 ao 26 de xullo). Ares, Cariño, Cedeira, Cerdido, A Coruña, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Narón, Neda, Ortigueira, San Sadurniño, As Somozas e Valdoviño.