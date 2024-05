O Campionato Galego de Trial celebrouse en Vimianzo

Os motores do Campionato Galego de Trial tremeron este domingo 5 en Vimianzo, no Monte Faro, por primeira vez para acoller esta proba, organizada polo Moto Club ‘O Petouco’ en colaboración coa Federación Galega de Motociclismo e o Concello vimiancés.

O circuíto recibiu a competidores de distintas partes de toda Galicia a partir das 9:30 da mañá. As rochas, o barro e a auga que se concentran no lugar fixeron deste espazo o emprazamento ideal para poñer a proba as capacidades dos deportistas.

Tratouse dun circuíto pechado ao que os pilotos deron tres voltas en cada unha das categorías establecidas, desde os máis pequenos e pequenas ata os participantes na categoría absoluta terán por diante desafíos naturais que farán desta unha proba única.

Un total de 42 deportistas se deron cita para competir nas 7 categorías: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, CLB e Alevín. Por categorías, os resultados foron os seguintes:

TR1 – 1º. Xurxo Neo Suárez

TR2- 1º. Héctor Márquez Salgado

TR3- 1º. Manuel A. Soto Calvo

TR4- 1º. Maikel Gómez Sánchez

TR4 Infantil- 1º. Matías Mosquera Barja

CLB- 1º. Jorge Montes Vázquez

TR5- 1º. Aarón Longueira Miguel

Alevín- 1º.Nicolás Soto Miñones