Integrantes do Club Kang forman parte da selección galega Kickboxing ´24

Integrantes do Club Kang Cristina, César, Zeltia, Sofía, Jairo e Ainara foron convocados por ser campions galegos en Lightcontact e Kicklight e asistiron ó adestramento de tecnificación deportiva para a formación do equipo da selección galega de Kickboxing 2024, na que xa teñen praza asegurada.

Tamén estaban convocados Icía e Enzo, campions galegos, pero que por decisión técnica do Club xunto coas familias, debido as suas condicións personais, non asistiron e renuncian a asistir o campionato de España. Dada a escasa idade dos deportistas inferiores a 12 anos a dirección técnica do Club, en contra das correntes actuáis, declina a asistencia o mencionado campionato de España, o máis importante dos seus deportistas e a saude mental.