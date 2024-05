A xustiza sentencia que as festas do Alto do ano 2023 non contaban coas medidas de seguridade adecuadas

O xulgado de primeira instancia N.5 de Ferrol ven de ditar unha sentencia que desestima a demanda formulada polo Inspector Xefe de Bombeiros de Narón e o Técnico de Prevención de Riscos do Concello de Narón, contra a sección sindical da CGT. ante a demanda de tutela do dereito á honra, intimidade e propia imaxe contra a sección sindical da CGT neste municipio tras as manifestacións realizadas por mor dun accidente acontecido o 30 de abril nunha atracción de feira durante a celebración das festas de O Alto do Castaño.

Na sentencia a xuíza establece que a nota publicada pola Sección Sindical no taboleiro de anuncios do Concello de Narón reúne o requisito de veracidade, concorre o interese público e non se aprecia ningunha expresión obxectivamente calumniosa, inxuriosa ou ofensiva que poida atentar contra o dereito á honra dos demandantes.

En dita nota a CGT daba conta da inexistencia dun plan de autoprotección acorde as festas do alto, así como a falta de previsión no reforzo, coincidindo con dito evento da quenda de bombeiros en ditos días e a atención inadecuada durante o accidente dunha atracción xa que non foron avisados os bombeiros municipais, non podendo actuar no rescate nin na posterior revisión do lugar do accidente.

Tamén da conta a xuíza na sentencia non só da inexistencia no Rexistro de Plans Autoprotección de Galicia ningún plan de autoprotección da festa do Alto do Castiñeiro de Narón, senón do inexplicable envío dun «Informe de Seguridade Técnica» para obter licenza municipal”, cuxo contido non é exactamente coincidente coa do “Informe de Seguridade Técnica de Festa do Alto”, que se achega como documento no 2 da reclamación, a pesar de ter os dous documentos na mesma data (6 de abril de 2023) e foron asinados polo mesmo técnico.

Así mesmo a Xuíza impon as custas aos demandantes, con expreso declaración de imprudencia da acción.

A Sección sindical da CGT , nun comunicado, móstrase satisfeita coa sentencia, entendendo que sempre obrou amparada pola liberdade sindical, pola liberdade de expresión e información e co deber de informar a cidadanía.

A NOTICIA EN GALICIA ÁRTABRA

Con fecha 31 de mayo de 2023 Galicia Ártabra informaba que

Dos trabajadores del Ayuntamiento de Narón, el responsable de Prevención y el inspector jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), han presentado una demanda de tutela del derecho al honor, intimidad y propia imagen contra la sección sindical de la CGT en este municipio y contra el PSOE de la localidad, tras las manifestaciones realizadas por ambos a raíz de un accidente acontecido el 30 de abril en una atracción de feria durante la celebración de las fiestas de O Alto do Castaño.

Según la información a la que ha tenido acceso Galicia Ártabra ambos aseguran que han decidido aguardar a que pasaran las elecciones municipales «para apartarse de injerencias o utilizaciones electorales del asunto», de forma que presentan ante los juzgados de Ferrol la demanda una vez superada este proceso electoral.

Así, detallan que, tras el suceso, en el que diez menores de edad resultaron heridos de escasa consideración, aseguran que los denunciados, «de manera oportunista» y buscando un «aprovechamiento de la proximidad temporal de las recientes elecciones municipales, la sección sindical de la CGT publicó en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Narón una nota donde se difamaba gravemente» a los denunciantes, a los cuales se les acusó incluso de cometer delitos y de una cuando menos negligente actuación.

Presente en el punto y Plan de Seguridad

Así, según su denuncia, se aseveró que el responsable de Prevención, «presente en el punto, no movilizó a los bomberos de guardia» algo que no se hizo porque fue innecesario, «ya que todos los afectados salieron por su pie» de la atracción en la que se produjo el incidente.

Además, se acusa a la CGT de publicar que estas fiestas carecían de plan de prevención y que el responsable de los bomberos no reforzó el número de efectivos, cuando los denunciantes aseguran que «estas manifestaciones son mendaces, injuriosas y rotundamente falsas, ya que existía el preceptivo plan de prevención» que «se reforzó el dispositivo de bomberos en un 33,3%, lo habitual en estos casos».

En el caso del PSOE, aseguran que la formación política, con el nuevo candidato a la Alcaldía, Jorge Ulla, se hizo «eco de esta nota y difundiéndola a través de sus redes sociales, a sabiendas de que era mendaz y falsa, con el único fin de obtener rédito político y no importándole pisotear la imagen y el honor» de los denunciantes y de «demás profesionales del Ayuntamiento de Narón», por lo que también han incluido a este partido político en la demanda judicial.