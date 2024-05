A Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC celebra unha homenaxe a Alberto Areces

Este sábado 4 de maio, a Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña organiza, a partir das 12,30 horas, un acto In memoriam et ad honorem, no que se oficializará a denominación do pavillón polideportivo do centro co nome do que foi profesor do centro durante máis de 20 anos, Alberto Areces, finado no ano 2018. Así, a instalación pasará a chamarse “Pavillón Polideportivo Alberto Areces Gayo”.

O acto desenvolverase en dúas partes, unha primeira, no salón de actos da Facultade, presidida polo reitor da UDC, Ricardo Cao, e unha segunda, no propio pavillón, onde se descubrirá unha placa conmemorativa, tras o que se xogará un partido de hóckey sobre patíns, en homenaxe ao docente con música en directo.

Alberto Areces

Alberto Areces, á parte do seu labor docente, foi un destacado xogador de hóckey sobre patíns, disciplina na que logrou varios títulos continentais e nacionais co Liceo Caixa Galicia na década dos 80, así como a internacionalidade coa Selección Española en máis de 30 ocasións.

Á marxe dos seus méritos deportivos como xogador, o profesor asumiu tarefas de vicedecano na facultade e destacou pola súa dinamización do hóckey sobre patíns feminino en Galicia, impulsando a constitución dun equipo do INEFG con grandes resultados deportivos.