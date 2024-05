Se destinan 116.000€ á actividade deportiva de más de 80 clubes de Ferrolterra

A Xunta apoia este ano con preto de 116.000 euros á actividade deportiva dun total de 81 clubes e asociacións deportivas das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, reuniuse recentemente coa directiva e xogadoras do club Valdetires Ferrol de fútbol sala feminino, unha das entidades beneficiarias desta orde de axudas da Secretaría Xeral para o Deporte.

En concreto, o club recibiu unha axuda de algo máis de 2.000 euros para sufragar a actividade do primeiro equipo que actualmente compite en Segunda División Nacional.

A delegada territorial aproveitou a visita para poñer en valor o traballo de clubs da talla do Valdetires con máis de 40 anos de historia as súas costas e a necesidade de que dende as administracións locais se apoie a súa actividade.

Esta convocatoria de axudas está dirixida a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado (NADE) de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Conta cun orzamento de 2 M€ e permitirá apoiar a máis de 1.300 entidades de toda Galicia.

Aneiros destacou que, como novidade desta convocatoria, poderanse realizar pagos anticipados co 80% da subvención concedida de modo que a Xunta facilita así aos clubs a financiación da actividade xa realizada en 2023 e aos NADE a do ano en curso, “e permite reducir ás asociacións deportivas a súa incerteza orzamentaria este 2024”.

Os clubs dispoñen ata o 22 de maio para presentar as solicitudes de abono e a documentación xustificativa. No caso dos NADE, o prazo esténdese ata o 30 de novembro.