O Clube Deportivo 21 Leguas acada éxitos na MIUT e no Trail Re-tinto

A pasada fin de semana dous dos seus «mouros» (así lles chamaros os integrantes do clube) Miguel Portal Losada e Laura Prieto Novo acadaron grandes resultados .

Miguel Portal, «o seu fenés favorito» participaba na MIUT (Madeira Island Ultra Trail) onde obtivo na ultradistanza de 85km con 4700 + de desnivel, un 5° posto na xeral e quedou 4° da súa categoría sendo ademais o 2° español.

A MIUT forma parte do prestixioso circuito de carreras World Trail Mayors que aúna varias das mellores carreras de ultra distanzas, xuntando as mellores marcas e deportistas de élite, e que se caracteriza polo respecto ao medioambiente, sostenibilidade e patrimonio de onde se celebran.

«Non podemos máis que parabenizar ao noso compañeiro que con esforzo e traballo situouse a altura de corredores con moitos máis medios» expresa o clube

E desta carreira destaca o apoio da coñecida deportista e amiga do CD 21 Leguas, Lupe Rubio do Clube Pasa ou entorna de Narón que tamén participaba cun excelente resultado e sobre todo expresou que «estranou aos compañeiros do CD 21 Leguas que o seguimos con toda a emoción durante 10 h polo seguimento virtual da proba».

Laura Prieto, de orixe lucense e que forma parte da Armada, competía en Cádiz, na maratón de 46km do Trail Re-tinto 1537, organizado polo Clube Recosurteamtrail formado principalmente por persoal militar do corpo de Infantería de Marina e desenvolvéndose na entorna natural da Sierra del Retín, lugar inaccesible por ser Campo de Maniobras da Infantería de Marina e propiedade do Ministerio de Defensa. Esta gran deportista acadaba o 1° posto da Armada e 3° da súa categoría correndo en equipa.

Laura destaca da carreira «o traballo en conxunto coas compañeiras de armada, Yoli, Laura e Cristina, a grande organización e a sorpresa porque choveu sendo Cádiz».

O 2024 está a ser un ano onde se poden ver os resultados do esforzo e do adestramento dos «mouros» ademáis de estar a construir un proxecto de apoio e amizade.

Entre próximos retos esta vindeira fin de semana primeira de maio, o Trail Orixes de Mondariz onde participarán nas distanzas Trail, Ultra e Maratón.