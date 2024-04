La mesa Ferrol Impulsa estará operativa hasta 2027

La concejala de Urbanismo del Concello de Ferrol, Blanca García, ha firmado este martes 30 el acta fundacional de la mesa Ferrol Impulsa, con la que “xuntos velaremos polo correcto proceso edificatorio nos aspectos de construción e de rehabilitación no termo municipal de Ferrol”.

El acta fue firmada también por la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia delegación Ferrol (COAG), Carmen Pérez, por el presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica da Coruña, Juan Carlos Mato, por el delegado do Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriais de Galicia- delegación Ferrol, Javier Bouza, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña- delegación Ferrol, Juan Carlos Platas, el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, y por el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construción de A Coruña (Apecco), Diego Vázquez.

El Ayuntamiento de Ferrol, así como los diferentes colegios y profesionales relacionados con la construcción, acuerdan constituirse en esta mesa para velar por el cumplimento de los compromisos individuales y conjuntos que la integran y que posibilitan un beneficio y el desarrollo progresivo del proceso edificatorio y rehabilitador en la ciudad, de interés común a todas ellas y de la ciudadanía en general.

Medidas contempladas

Cada una de las partes firmantes se compromete a poner en marcha medidas para el buen hacer de este proceso complejo, que conlleva intervenciones enlazadas y superpuestas.

Desde el Ayuntamiento de Ferrol, por ejemplo, “reducirase o prazo de tramitación dos expedientes ata cumprir o prazo de tres meses, establecerase un protocolo de actuación para o uso da vía pública como consecuencia das obras e comunicarase ás outras institucións implicadas as sancións e irregularidades detectadas nas actuacións urbanísticas para que procedan en consecuencia, entre outras accións”, detallou García.

La mesa Ferrol Impulsa entró en vigor el citado martes 30 y tendrá vigencia ata el 31 de diciembre del 2027. La concejala de Urbanismo reveló también que “os membros poden ser ampliados no seu número coa incorporación metódica das institucións relacionadas co obxecto desta mesa e as reunións celebraranse regularmente de forma trimestral”.