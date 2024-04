A Coruña acoge las movilizaciones centrales por el 1 de mayo con el foco en la demanda de mejores salarios

A Coruña acoge los actos centrales de los sindicatos este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una jornada en la que demandarán cuestiones como trabajo digno, mejoras salariales y reducción de jornada.

Un año más, la movilizaciones no serán unitarias. Por un lado, la CIG, el sindicato con mayor número delegados en Galicia, marchará en A Coruña a partir de mediodía desde la Praza de Vigo. De forma separada de la central nacionalista, a la misma hora en la ciudad herculina, UGT y CC.OO. se manifestarán conjuntamente entre las plazas de A Palloza y Ourense.

La CIG convoca una quincena de protestas por toda Galicia y ha hecho un llamamiento a una «gran movilización» para demandar «trabajo digno», en un año en el que también tendrá importancia el «no a la guerra» al aprovechar esta manifestación para defender la «soberanía de los pueblos contra el imperialismo«, en un contexto reivindicativo en apoyo a Palestina.

El sindicato nacionalista denuncia un aumento de la precariedad laboral y de la población de riesgo de exclusión. Advierte de que el contrato que más crece desde 2021, año de la aprobación de la última reforma laboral, es el fijo discontinuo (+125%). También señala que el 33,6% de los asalariados gallegos no alcanzaron ingresos equivalentes al salario mínimo.

Por su parte, UGT y CC.OO. celebrarán cerca de una decena de movilizaciones. Marcharán por el «pleno empleo», el cual debe pasar por menos jornada y mejores salarios.

Ambos sindicatos requieren subidas salariales en un contexto de grandes márgenes empresariales. Demandan la puesta en marcha de las 37,5 horas de semana laboral, al tiempo que alertan de la «preocupante» siniestralidad laboral existente en Galicia, que registró 50 trabajadores fallecidos en su puesto de trabajo en 2023.

PROTESTAS DE LA CIG

En concreto, las movilizaciones de la CIG saldrán a las 12,00 horas, salvo tres: Ourense, desde Praza Maior (11,30 horas); Pontevedra, desde Praza da Ferrería (11,30 horas) y Cangas, Praza do Concello (18,00 horas).

El resto de protestas comenzarán a mediodía del 1 de mayo: A Coruña, desde Praza de Vigo; Cee, Praza de Otero Lastres Santiago; Santiago, Praza Roxa; Ribeira, Praza do Peixe; Ferrol, local sindical (Esteiro); As Pontes, Praza do Carmen; Lugo, edificio sindical; Ribadeo, edificio sindical; Verín, Praza do Concello; Vilagarcía, Casa do Mar; A Estrada, Praza do Mercado; Vigo, A Drobada.

MOVILIZACIONES DE UGT Y CC.OO.

Además de la central de A Coruña, UGT y CC.OO. realizarán movilizaciones conjuntas en: Santiago (salida de Alameda, 12,00 horas); Ferrol (Praza do Inferniño, 12,00 horas); Lugo (Ronda da Muralla, 12,30 horas); Ourense (Pavillón dos Remedios, 12,00 horas), Vigo (Urzáiz, 11,30 horas) y Vilagarcía (Praza de Ravella, 12,00 horas).

En cambio, estos dos sindicatos marcharán por separado en la ciudad de Pontevedra. En concreto, la protesta de UGT, con salida a mediodía, irá de desde la Praza da Ferreiría hasta la de España. Mientras, CC.OO. se manifestará sola entre el Hospital Provincial y la Praza da Pedreira. Junto a esto, CC.OO. organiza una protesta en solitario en Viveiro (salida a las 11,45 horas de la calle García Dóriga).