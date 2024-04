Axenda en Narón o 27 e o 28 de abril

Sábado 27 de abril de 2024

Actividade: Danza tradicional “Ceibe” Hora: 20:00 Lugar: Pazo da Cultura

Fran Sieira Compañía de Danza trae a Narón este espectáculo de danza tradicional, dunha hora de duración e que afonda nos roles de xénero e a nosa tradición. As entradas aínda dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Domingo 28 de abril de 2024

Actividade: “Ponte en ruta con nós” Hora: 9:30 (saída do pavillón polideportivo municipal da Gándara).

O Concello organiza unha nova edición deste programa que inclúe tres andainas entre os meses de abril e xuño deste ano. Nesta ocasión unhas 80 persoas participarán na primeira delas, “Volta á ría”, duns catorce quilómetros e que percorrerá a senda peonil e ciclista entre Xuvia e Freixeiro e a zona do Couto.