O Pazo da Cultura de Narón acolle o espectáculo de danza tradicional “Ceibe”

O Pazo da Cultura de Narón acolle esta fin de semana unha nova proposta, o espectáculo de danza tradicional “Ceibe”, de Fran Sieira Compañía de Danza, o sábado 27 ás 20:00 horas.

As entradas dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es

“Ceibe” é unha peza de baile e música tradicional que ten unha duración aproximada dunha hora e cuxa temática afonda nos roles de xénero e a nosa tradición. A obra fai reflexionar sobre as categorías de xénero e os seus estereotipos impostos socialmente para establecer distancia coa normalidade e plantexar construír novas formas de entender o corpo e o movemento.

Oito bailadores, dirixidos por Sergio R. Suárez, forman o elenco deste espectáculo.

O prezo das entradas é de 9,50 euros para o público xeral e de para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou deestudante (ata 25 anos).