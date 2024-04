As xogadoras do Real Club Deportivo Abanca, logran o ascenso á Liga F

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, recibiu no pazo provincial ás xogadoras do Real Club Deportivo Abanca, que veñen de acadar o ascenso á Liga F, primeira división do fútbol feminino español.

Formoso felicitou a xogadoras, corpo técnico e directiva “por unha magnífica tempada, que remata co ansiado ascenso á máxima categoría”.

O presidente provincial sinalou que “o vivido onte no estadio de Riazor foi unha boa mostra de que os coruñeses e as coruñesas apoian ao fútbol feminino e que, sen dúbida, o Deportivo Abanca merece estar en primeira división”.

“Sodes un gran exemplo para todas as nenas da provincia, porque grazas ao voso esforzo e ilusión acadades grandes metas como esta”, engadiu o presidente provincial.

O equipo branquiazul vén de acadar o ascenso matemático a falta dunha xornada, despois da vitoria contra o Cacereño ante máis de 14.000 persoas, o que supuxo un récord de espectadores para un partido da segunda categoría.

Desta forma, o Deportivo Abanca volve á elite do fútbol feminino tres anos despois do descenso.