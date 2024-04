La CIG convoca una quincena de manifestaciones el 1 de mayo por el «trabajo digno» y para decir «no a la guerra»

La movilización central será en A Coruña, saliendo desde a Praza de Vigo y en Ferrol desde el local sindical de la CIG en el barrio de Esteiro.

La CIG llama a una «gran movilización» con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para demandar «trabajo digno«, en un año en el que también tendrá importancia el «no a la guerra» al aprovechar esta manifestación para defender la «soberanía de los pueblos contra el imperialismo».

El sindicato nacionalista se movilizará en una quincena de municipios, si bien la protesta central será en A Coruña, en donde también se celebrará de forma paralela la manifestación convocada por UGT y CC.OO.

En rueda de prensa, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha denunciado el aumento de la precariedad laboral y de la población de riesgo de exclusión. Advierte de que el contrato que más crece desde 2021, año de la aprobación de la última reforma laboral, es el fijo discontinuo (+125%).

Además, alerta de un aumento de la parcialidad, en donde el 75,5% de las personas con jornadas parciales son mujeres, de forma que «la tan cacareada finalización de la temporalidad lleva a que el 42,50% de los contratos duran menos de una semana en 2023«.

El 33,6% de los asalariados gallegos no alcanzaron ingresos equivalentes al salario mínimo y el 59,3% con ingresos del trabajo no alcanza los ingresos medios en Galicia. «Todo esto es el resultado de la aplicación de una política laboral del Gobierno español y del diálogo social que está encaminando a la imposición de nuevos recortes», reprueba Carril, en donde incluye la privatización de la sanidad pública. Por ello, la CIG pide protestar contra el «robo y saqueo».

Paralelamente, la CIG se moviliza también en contra del aumento del belicismo de «obediencia» a la OTAN que está «agitando de manera grave el mundo«, basado en el imperialismo de Estados Unidos de «fuego, sangre y muerte«.

Así, Carril carga contra la «crueldad» de Occidente al apoyar el «genocidio contra el pueblo palestino». Igualmente, rechaza el último anuncio del Gobierno central de incremento de las partidas para armamento.

MANIFESTACIONES

En concreto, las movilizaciones saldrán a las 12,00 horas, salvo tres: Ourense, desde Praza Maior (11,30 horas); Pontevedra, desde Praza da Ferrería (11,30 horas); Cangas, Praza do Concello (18,00 horas).

El resto de protestas comenzarán a mediodía del 1 de mayo: A Coruña, desde Praza de Vigo; Cee, Praza de Otero Lastres Santiago; Santiago, Praza Roxa; Ribeira, Praza do Peixe; Ferrol, local sindical (Esteiro); As Pontes, Praza do Carmen; Lugo, edificio sindical; Ribadeo, edificio sindical; Verín, Praza do Concello; Vilagarcía, Casa do Mar; A Estrada, Praza do Mercado; Vigo, A Drobada.

A preguntas de la prensa, Carril ha dicho que esperan que haya una «respuesta importante» en la calle, al tiempo que ha expuesto que la CIG es el sindicato con mayor representación en Galicia, lo que contrapone con la «imagen que está en retroceso» de los sindicatos UGT y CC.OO.

Subraya que Galicia está en cabeza con País Vasco en jornadas de huelga en el último año, por lo que el «descrédito y falta de credibilidad que puedan tener» otras centrales «no arrastra» a sindicatos como la CIG.