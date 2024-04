Gran brillantez en el acto de entrega de los premios «ártabros-2023-24» de Galicia Ártabra

En una brillante jornada, con “abarrote total” en la tarde del sábado, día 20 de abril se celebró en el salón de actos de Afundación, en Ferrol, la entrega de los “premios ártabros” que anualmente concede el periódico digital Galicia Ártabra, en este caso celebrando el trece aniversario de su fundación, un 23 de abril de 2011. Unos premios que se conceden a organismos, instituciones, asociaciones, a ciudadanos que por diversos motivos se distinguieron en su labor diaria, siempre en beneficio a los demás.

El acto comenzó a las siete y media de la tarde con notable asistencia de autoridades, representes de organismos, asociaciones, entidades, premiados e invitados.

Previamente al inicio actuó en el hall de entrada el grupo de música tradicional «Arnela» de Carral

Entre los asistentes junto con el Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz y el Alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; se encontraban el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; la alcaldesa de Naron Marián Ferreiro; la Vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares; la parlamentaria, Martina Aneiros Martínez; el alcalde de Valdoviño, Alberto González Fernández; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, CN Jesús Viñas Barciela; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el comandante jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, coronel Francisco Guerrero Mayol; el comandante-director de la Escuela de Especialidades Esengra, CN José Luis Guevara Romero; los ediles ferrolanos del grupo popular. José Tomé López y Patricia Cons, y del grupo socialista Eva Martínez Montero y Ana Lamas; las ediles de Narón y As Pontes, Olga Ameneiro y Tania Pardo; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; la presidenta de Jóvenes Empresarios, Yadira Tenrreiro; el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez; los párrocos de la UPA Ferrol-Centro y A Graña, Antonio Rodríguez Basanta y Benito Méndez Fernández, ambos canónigos de la SI Catedral-Basílica de Mondoñedo: y representantes de asociaciones empresariales, culturales, religiosas, sociales, vecinales; equipo directivos de Galicía Ártabra, Pedro Sanz y María Graciela García Rey; colaboradores, Jaime Domínguez, Adán Puentes y Julia Mª Dopico ;así como premiados, familiares y acompañantes.

PALABRAS DEL DIRECTOR DE GALICIA ÁRTABRA

Comenzó el acto con unas palabras de saludo a cargo del director del diario, Pedro Sanz quien hizo un breve recorrido del digital a lo largo de sus trece años de existencia.

TRECE AÑOS TRATANDO DE LLEVAR EL BARCO A BUEN PUERTO»(P.Sanz)

«Trece años en la vida de un diario digitales mucho tiempo teniendo en cuenta las dificultades de todo tipo que encontramos a lo largo de este período de tiempo. Puedo asegurarles que algunas personas relacionadas con los medios de comunicación no nos daban vida por mucho tiempo pero debo destacar que gracias al equipo de colaboradores seguimos tratando de llevar el barco a buen rumbo, máxime al haber creado una sociedad limitada para asegurar su permanencia en el tiempo, esté quien esté, pero siempre bajo los mismos ideales de un periódico libre, centrado, sin enfrentamientos, ser una fuente fiable de noticias y de información».

«Unos ideales basados en el Humanismo cristiano, en la fidelidad a unos principios básicos en la defensa de los valores del hombre, en la defensa de nuestra tierra, de la Unidad de España, de nuestra querida Galicia y desde luego de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal …..de nuestro Ferroliño. Y no se crean..a veces esa postura no es comprendida por todos, pero..allá ellos, nosotros seguimos erre que erre manteniendonos firmes en nuestro propósito».

«Decía y digo que la Armada y la Religión son dos puntos importantes de nuestro diario, que se suman a los muchos temas locales en la zona norte.

No olvidamos la política, sin cordones sanitarios, y prueba de ello es la diversidad de opinión de nuestros colaboradores. Política que para algunos es calificada según el color que usan para mirarnos y calificarnos»·.

Tras referirse a la defensa del idioma gallego y a la profusión de información en este idioma indicó que «o noso idioma galego é algo do que nos sentimos orgullosos e como dixen, moitas das informacions e colaboracions ofrecémolas en galego. Os ferrolterráns somos xente, salvo casos de extremismo total, que superamos a guerra de idiomas, para nós é gratificante contar con dous idiomas que non sofren enfrentamentos. Creemos que o galego é un idioma que hai que coidar porque é un tesouro máis da nosa querida Galicia».

Finalizó dando las gracias «a todos los premiados por su entrega; a todos los que apoyan y ayudan a Galicia Ártabra; a los que siguen día a día al diario digital; a los compañeros del equipo de direcciòn; a Xan, Joaquín y Adán… y a los muchos colaboradores por sus trabajos de opinión».

«SE RECONOCE LA DEDICACIÓN, ENTREGA Y TENACIDAD DE LOS PREMIADOS» (Rey Varela)

Seguidamente fue el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el que se dirigió a los asistentes.

» Gracias Galicia Ártabra por la invitación a estos premios Ártabros, que ya van por su decimotercera edición y que sirven para poner en valor el trabajo que se desarrolla en la ciudad en el ámbito social, deportivo o empresarial.

Antes de felicitar esta noche a los premiados, me gustaría hacer lo propio con este periódico digital en su cumpleaños, en especial a su promotor: Pedro Sanz. Como bien dijo, estamos ante un periódico «centrado, abierto, gratuito y muy solidario con nuestro Ferroliño».

·»No se puede entender una ciudad real sin los medios de comunicación. Por eso desde el primer día aceptamos su existencia. Estamos hablando de un medio de comunicación necesario, que ha llegado para ampliar la oferta de periódicos ya existentes …y que es un referente para miles de lectores cada día».

«Desde el Ayuntamiento de Ferrol compartimos esa defensa de los nuestros, de nuestra ciudad, con Galicia Ártabra. Porque son muchas las cosas que suceden en nuestras calles y porque tenemos que contarlas con todo rigor, conociendo nuestra idiosincrasia».

«Muchas felicidades a Galicia Ártabra. Una felicitación que, como no puede ser de otra manera, hago extensiva esta tarde a los premiados que, como este periódico, contribuyen a hacer nuestra ciudad mejor y más grande.

Hoy reconocemos la dedicación, entrega y tenacidad con la que trabajaron los premiados a lo largo de este último año.

Todos ellos aportaron su nivel de arena en el ámbito cultural, social, deportivo y empresarial para hacernos aún más grandes.

No quiero extenderme mucho más porque ellos son, hoy y siempre, los verdaderos protagonistas.Ellos son quienes hacen el cambio en las calles. en el dia a dia. Muchas felicidades a todos ellos y larga vida a Galicia Ártabra».

«ARTABRO AL FERROLANISMO AL VA IGNACIO FRUTOS RUIZ»

El primero de los premios «Artabros» se le entregó por parte del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, al Almirante Jefe del Arsenal vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

El director de Galicia Ártabra recordó unas palabras del premiado el día en el que tomò posesion de su cargo al frente del Arsenal de Ferrol en julio de 2021 «Vengo a Ferrol , ciudad que vió nacer a mi mujer y a mis hijos , con una ilusión, si cabe mayor que todas cuantas veces he estado destinado aquí, que han sido muchas. En Ferrol he pasado los mejores años de mi vida, en las aguas de su bellas ría he aprendido el arte de la navegacion y en sus calles el saber estar, sintiéndome acogido por la hospitalidad que siempre me han demostrado los ferrolanos. Me atrevería, pido permiso para ello, a decir que me siento un ferrolano más por como me ha acogido siempre esta ciudad».

«Al almirante se le concede el «Artabro al ferrolanismo» porque su labor y entrega en torno a Ferrol ha sido y es muy destacada, el acercamiento de la Armada en el tiempo que lleva al frente del Arsenal es total. Y por su ferrolanismo, por su proecupciñon por todo o relacionado con Ferrol y el estrechar cada día mñas los lazos entre la Armada y el pueblo ferrolano lo hacen merecedoir de esta distincion» señaló Pedro Sanz.

«Un honor y un privilegio»

Tras recibir el «Artabro» el VA Frutos Ruiz dirigió unas palabras, « Acepciones como ferrolanismo, madridismo etc, son términos que hacen referencia a la ideología o movimiento centrado en una ciudad, especialmente por su importancia histórica, cultural y social, pero, en el caso de Ferrol, es ante todo, la marca indeleble que la peculiar historia de esta ciudad ha dejado en la identidad de sus gentes; tal y como la describió Torrente Ballester “la idiosincrasia de Ferrol es ÚNICA Y SINGULAR”.

«Es para mí un honor y un verdadero privilegio estar aquí y aceptar el premio ártabro al Ferrolanismo, premio como corresponde decir, pero más en este caso, totalmente inmerecido, sobre todo si oteo el horizonte y veo todos aquellos ferrolanos de adopción, que no de nacimiento, que realmente han dejado un huella indeleble en esta ciudad. En su desarrollo como gran urbe de Galicia ciudadanos de la talla de Sánchez de Aguilera, Sánchez Bort, Jorge Juan y Andrés Comerma, otros posteriores como Rodolfo Ucha y Gregorio Baudot, y aquellos mas anónimos como los canteros y pedreros del resto de Galicia, los fomentadores catalanes, los comerciantes maragatos etc. Todos ellos verdaderos artífices y protagonistas de lo que hoy es Ferrol».

«Con la mano en el corazón, si no merecedor de este premio, si me siento orgulloso de que, cuando a veces me cruzo con alguien me susurre “eres tan ferrolano como el que mas” o me agradezca lo que seguro de manera exagerada ensalzan por lo que hago por esta ciudad. Estos detalles son los que me hacen, aunque no haya nacido aquí, considerarme ferrolano, sumados, con gran orgullo a los méritos hechos desde hace casi cuarenta años cuando me casé con Daria, mi mujer, ferrolana, de la que he aprendido, entre otras cosas a fregar con un “brus”, a bañar a mis hijos, ferrolanos también, en una “tina”, a “hacer gasolina” a “sacarme la chaqueta y, aunque sea sin aspavientos externos a llamar “mona” al árbitro que pita contra nuestro querido Racing».

«Pero además y ya para acabar hay pocas cosas más “ferrolanas” que el orgullo que uno siente cuando alguien enumera las bondades de “su Ferroliño del Alma”, cuando dicen “que esta ciudad tiene que confiar más en sí misma, que es maravillosa, que sus gentes se caracterizan por una combinación de orgullo por sus raíces, por su patrimonio, por su Arsenal, por sus astilleros por sus barrios de A Magdalena, Esteiro, Ferrol Vello y Canido; etc

Gracias a Galicia Ártabra por este inmerecido reconocimiento, prometo, dentro de mis limitadas capacidades a seguir peleando por Ferrol, por su gente, por sus sueños, por sus tradiciones y por sus logros futuros.

¡Opa Racing! y ¿Opa Ferrol!.».

MAESTROS DE CEREMONIA

Seguidamente el director de Galicia Ártabra presentó a los que serían los maestros de ceremonia de todo el acto.

«Cedo los trastos de presentación a dos jóvnes en los que confío plenamente y se que lo van a hacer mejor que yo en los anteriores doce años. Ellos son Elisa Esperante y Joaquín Enríquez.

Elisa Esperante, ferrolana, actualmente cursa en Oviedo el maestrado en Patrimonio Musical. Al tiempo que sigue estudiando canto en el conservatorio de Gijón y forma parte de la capilla polifónica de la Universidad de Oviedo. Hizo un esfuerzo y desde tierras asturianas se acerca a sus tierras ferrolanas para acompañarnos.

Joaquín Enríquez, también ferrolano, es docente en la Universidad de A Coruña, un magnífico acordeonista, autor y compositor. Una persona inquieta y siempre dispuesta a ayudar a los demás especialmente en el campo cultural y social. En estas jornadas esta preparando, con trabajo, «O Talentiño» un concurso para jóvenes entre los 12 y 18 años que patrocina el Concello».

PREMIOS ÁRTABRO ANIVERSARIO A «ALECRÍN» Y TEIMA DOWM

El premio aniversario se concedió a la coral «Alecrín«, de Brión,

Esta coral inició su vida musical en el año 1981. Sus 36 miembros en su mayor parte son vecinos de Brión o allegados a esta tierra ferrolana.

En el 2023 celebraron su treinta aniversario en el Auditorio de Ferrol, acto al que asistieron unas setecientas personas.

Su director es David Sanmartín y siguen muy activos …camino de sus bodas de oro.

Entregó el premio el edil del concello de Ferrol José Tomé López y lo recogió la presidenta de «Alecrín» María Jesús Durán, que pronunció unas palabras de agradecimiento.

También «Teima Dowm» recibió el «Ártabro aniversario» en sus treinta años de actividades.

Es una asociación, sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública en el 2006. Está formada por 72 personas con síndrome de Dowm o discapacidad intelectual y sus familias.

Nació en el año 1994 de la mano de algunas familias que buscaban una alternativa al modelo existente, basada en un enfoque asistencial y científico. Sus objetivos redundan en una sociedad más justa.

En este 2024 Teima cumple treinta años de vida y por ello, por su labor, por su servicio a la sociedad, por su valentía y unión merecen este premio que recuerda su aniversario.

Entregaron el «Ártabro» la edil del PP, Patricia Cons y la edil socialista, anterior responsable de Benestar Social, Eva Martínez Montero. Lo recogió la secretaria de Teima Dowm Mercedes Santalla, que acudió al acto acompañada por su hija Sara Bustabad.

Mercedes Santalla agradeció en nombre de la asociación la concesión del «Ártabro» señalando la importancia de que la sociedad en general se preocupe por los que padecen síndrome de Dowm o discapacidad intelectual a la vez que destacó la labor de las familias y las instituciones y organismos que apoyan esta labor.

ARTABRO A LA CULTURA

Por acuerdo unánime del jurado se concedió el premio «Artabro a la Cultura» a Manuel Escourido Calvo.

Ejerce su docencia en la Universidad de A Coruña, campus de Ferrol coordinando el grado de gestión de la moda. Investigador adscrito al Campus Industrial de Ferrol.

Doctor en Economía y Empresa, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Economista y consultor en ejercicio y con un larguísimo curriculum, con masters y diplomas.

Nació en Espiñaredo, hoy parroquia de As Pontes. A los 19años tuvo un accidente de tráfico , pro como él bien dice » eso ya está totalmente superado». Casado con Irina González, tiene dos hijos de 10 años, mellizos. Un pontés preocupado por su pueblo, durante años fue directivo de «A Xanela» y director del diario local «A Nosa Unión».

Una persona por su dedicación a la enseñanza, en donde por cierto sus alumnos «lo adoran«, por su trabajo y por su ejemplo de vida es merecedor de una premio «Artabro».

Le entregó el premio la Vicerrectora de la Universidad Ana Isabel Ares Pernas, con un prolongado aplauso.

El premiado pronunció unas palabras destacando que «Es un honor y un privilegio estar aquí esta noche, compartiendo este momento tan especial con todos ustedes.

Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a Galicia Ártabra por este reconocimiento en la categoría de Cultura. La verdad es que aún no sé si me lo merezco o no, pero lo que sí sé es que es ser premiado,

para mi, es la obligación de reconocer y dar testimonio de la ayuda, el apoyo, la colaboración y la inspiración de las personas que me rodean».

Tras enumerar a varios de sus compañeros de la Universidad inció que «Y, evidentemente, nada sin la familia. Una madre excepcional y unos hermanos que han estado siempre: fuera yo primero andando y más tarde rodando.

Y luego está el apoyo incondicional, el amor inquebrantable y la inspiración constante que recibo de mi mujer Irina y de mis hijos Elkin y Sara. Sois mi roca, mi fuente de inspiración y la razón de mi afán de superación: este premio es mucho más vuestro que mío.

Nelson Mandela dijo una vez: «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Una frase que hace referencia a la importancia y el impacto que un profesor tiene en sus alumnos. Y que, al mismo tiempo te golpea fuerte en el pecho: la educación es toda un reto y una responsabilidad

. De hecho, ya en Proverbios 22:6 se señalaba “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.

Cada día en el aula es una oportunidad para formar, inspirar, motivar y empoderar a jóvenes cuya curiosidad, dedicación y compromiso se ven recompensados, no sólo cuando alcanzan sus metas profesionales sino con toda una vida que trasciende, que está al servicio de los demás.

A ustedes aquí presentes, pedirles que sigamos todos, cada uno en su rol, trabajando juntos para construir un futuro más brillante y prometedor para las generaciones venideras, porque la mejor forma de influir en los demás es el ejemplo».

ÁRTABROS SERVICIO A LA SOCIEDAD A FRANCISCO BAREA Y A.»A XANELA» DE AS PONTES

El «Artabro al servicio a la Sociedad» se le otorgó a Francisco Barea Paz, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Nació en Ferrol en 1972, es ingeniero superior de Caminos, Canales y Puertos y técnico superior en prevención de riesgos laborales.

Desempeñó varios puestos en la empresa civil y en 2020 fue nombrado director general del Instituto de Estudos do Territorio, organismo dependiente de la Xunta de Galicia. El 17 de septiembre de 2021 tomó posesion del cargo de presidente de la Autoridad Portuaria,

«Y desde ese momento, si bien su objetivo primordial era y es lo relacionado con el cargo, es una de las personas que cree que precisamente desde esa presidencia podría y puede ponerse al servicio de la sociedad ferrolana, de la ciudad, y de ahí el cambio notable que se percibe fácilmente …importantes obras urbanas, seguir adelante con la obra del ferrocarril al puerto exterior, instalación de nuevas e importantes empresas en ese mismo puerto lo que supone más vida, más puestos de trabajo, puesta al día de la sala de exposiciones «Curuxeiras» y del antiguo edificio de la Comandancia de Marina, inmediata rehabilitación del antiguo edificio de Aduanas, «Ferrol aberto ao mar», aparcamientos, apoyo a la Cofradía de Pescadores, a los actos gradicionales de Ferrol Vello ..y así un ciento más».

«Es una persona a la que se le puede aplicar, usando minúsculas, las frases de Mateo y Marcos «ha venido a servir y no a ser servido».

Le entregó el premio «Artabro» el viceamirante Ignacio Frutos Ruiz, pronunciando el premiado unas palabras de agradecimiento y destacando los valores que tiene Ferrol y la necesidad de estar todos unidos por una sola causa…ese Ferrol grande que todos queremos.

Asimismo se le entregó el «Ártabro Servicio a la Sociedad» a la Asociación «A Xanela» de As Pontes.

«A Xanela» es una asociación de discapacitados activos, miembro de Cogami, que nació en el año 2000 para coordinar y promover la defensa de los intereses de las personas con diversidad funcional con el fin de conseguir la máxima atención social a la problemática que representan y su integración en la sociedad.

Cuenta con 256 socios y 51 usuarios. Se dirige a personas mayores y/o con discapacidad física, psíquica y sensorial del concello y poblaciones limítrofes, así como a sus familiares y entorno social.

«Por ello por su labor tras 24 años de arduo trabajo y teniendo en cuenta con el que tanto la directiva como el personal y voluntariado continúan con mucha ilusión y con ganas de mejorar siempre con el fin de desarrollar nuevos servicios y actividades para incrementar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y mayores bien merecen el Ártabro por su servicio a la sociedad».

Entregó el premio la edil de Benestar del concello de As Pontes, Tanía Pardo, y lo recogió el presidente de «A Xanela» Carlos Castro quien en sus palabras de agradecimiento señaló que ese servicio a la sociedad seguirá dia a dia aportando la labor de todo el grupo al que dedicó el premio.

«ÁRTABRO AL ESFUERZO COLECTIVO»

Y ya en el ecuador de la concesión de premios se procedió a la entrega del premio «Ártabro al esfuerzo colectivo» al grupo Narón Kids.

Un grupo de 12 deportistas de entre los 16 y los 20 años de edad, un total de once mujeres y un hombre.

Nació hace diez años cuando la Federación Española pone en marcha la especialidad de Danza Coreográfica. Una nueva especialidad donde se da la posibilidad de bailar en grupo con los bailes característicos de standard y latino.

«Un total de seis campeonatos y cuatro subcampeonatos de España; dos copas Federacion y el primer campeonato del mundo categoría absoluta celebrado en Cambrils este año superando a los dieciseis equipos de nueve nacionalidades son una demostraciòn del alto palmarés alcanzado por este grupo de deportistas que acaban de pasar a la historia no solo por sus logros colectivos sino también por ser uno de los grupos que ha conseguido que la especialidad de Danza Coreográfica se consolide a nivel nacional e internacional. Por todo ello y por ese esfuerzo colectivo claramente son merecedores del «Ártabro al esfuerzo colectivo»».

Subieron al escenario las diez jóvenes miembros del grupo y el premio se lo entregó la alcaldesa de Narón Marían Ferreiro.

Una de los componentes dió las gracias, mostró su alegría por llegar el grupo a alcanzar el premio internacional prometiendo en nombre de todas y todos el seguir luchando unidos por conseguir nuevos e importantes premios.

«ÁRTABRO A SU CARRERA DEPORTIVA»

Fue concedido a Miguel Romero «el eterno capitán del Basketmi» que no pudo asistir al acto por acompañar a su equipo en un encuentro oficial. Recogió el «Artabro» el alcalde de Valdoviño Alberto González Fernandez.

Empezó en el año 2001 en el Basketmi por mediación de Ángel Gárate y a partir de ahí…23 temporadas seguidas y nueve años de capitán.

Sus amigos lo definen como una persona íntegra que ha sabido superar muy bien el tener que auxiliarse con una silla de ruedas. Siempre alegre, con algún bajón…..dicen con sorna. Es de los que siempre miran hacia adelante y es un entregado al deporte y a su equipo.

Fue elegido el mejor deportista de Valdoviño en el año 2022 y en esos momentos se decía sobre él en Galicia Ártabra «Un jugador total que da lo mejor de si mismo en cada encuentro, generoso y solidario, incansable, pdrfeccionista y siempre, siempre, embajador de su municipio en sus desplazamientos por toda España».

PREMIO «ARTABRO AL DEPORTE»

Concedido a Alejandra de Paz González, conocida deportivamente como Ale de Paz. No pudo asistir a recoger el premio por razones deportivas, tenía un encuentro formando parte de su equipo el Poio Pescamar de la Primera División de fútbol sala femenino de España. En su lugar fue recogido por el director de Galicia Ártabra y entregado por Ángel Gárate, presidente de honor de la A. ASMC.

Ha jugado en el A Fervenza, Valdetires Ferrol, en el Burela y en el Marín Futsal. En noviembre de 2019 fue convocada por la selección para jugar dos partidos amistosos contra Eslovenia. En junio de 2022 gana la Eurocopa con la seleccion. En marzo de 2023 vuelve a jugar la Eurocopa y otra vez vuelve a ganarla.

Es una deportista nata y muy querida en su pueblo en donde precisamente el concello le ha dado su nombre al pabellón polideportivo municipal de San Isidro.

El pasado año fue la pregonera en la fiesta del Pan de Neda.

«AL EMPRESARIO DEL AÑO»

El jurado acordó por unanimidad distinguir a Jesús Ron de las Heras como «empresario del año«.

Casado desde hace 26 años y padre de tres hijos. Realizó sus estudios en el colegio «Tirso de Molina«. Apasionado por el mundo empresarial reciéntemente se ha unido a Vistage, una reconocida organizaciòn global dedicada al desarrollo profesional y empresarial de líderes y ejecutivos. Además es miembro activo del Rotary Club de Ferrol.

Tras cursar estudios en Ciencias Químicas se unió a Ron Curiel una empresa de suministros industriales fundada por su padre hace más de 50 años Actualmente ejerce como director general en dicha empresa compaginando este cargo con el de administrador en Gallaecia de Hostelería e Inversiones 1991 S.L.

Esta última empresa se creó en 2017 para gestionar la franquicia KFC en Galicia, donde actualmente cuenta cn 11 establecimientos y una empresa especilizada en el sector retail. Con más de 240 empleados en su equipo, el grupo registró una facturación de mas de 20 millones de euros en el año 2023.

Entregó el premio «Ártabro» el presidente de COFER Cristóbal Dobarro. Finalmente el premiado pronunció unas palabras de agradecimiento por el premio, hizo referencia a su padre al que tomó como ejemplo en su vida y destacó la labor del empresariado y de los trabajadores.

«PREMIO AL EMPRENDEDOR»

A Ignacio Vázquez López, de la empresa Ivográficas, el jurado le concedio el premio «Ártabro al emprendedor».

Ivográficas es una empresa de rótulos, impresión, publicidad, que surge hace treinta años . Sus inicios obedecen a las consecuencias que ha tenido en nuestra ciudad una reconversión naval, que bien conocemos. Ignacio Vázquez deja su actividad técnica a la que se venia dedicando y apuesta por montar su propio negocio como desarrollo de una de sus inquietudes que venía teniendo desde siempre, que sería el diseño gráfico. A partir de ahí hace esta apuesta y empieza a formarse en el sector del diseño y artes gráficas, y emprende un pequeño negocio dedicado a la copistería e impresiòn.

A lo largo de estos treinta años ha ido evolucionando en su quehacer empresarial, según las necesidades del mercado y hoy en día Ivográficas es una empresa implantada dentro del sector gráfico a todos los niveles, tanto de clientes individuales, como de empresas y entidades.

Le entregó el premio «Artabro» la parlamentaria gallega Martina Aneiros.

Ignacio Vázquez pronunció unas palabras, habló de su empresa, de sus proyectos y como no de su familia y de como se cumplen treinta años deintenso trabajo y como sigue apostando por Ferrol en un momento de alegría en este aniversario y por el premio recogido.

«ÁRTABRO SERVICIO A LA SOCIEDAD»

Ya por último se rocedio a la entrega del «Artabro Servicio a la Sociedad» que le fue concedido a Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol.

Para él fue una sorpresa a la hora de entregarle el «Ártabro», no lo esperaba. Lo hicieron Miguel Rentero, un participante de Cáritas y Renny Montero, seminarista de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, actualmente esta curd¡sando segundo de Teología.

Los presentadores señalaron que Fernando García Cadiñanos nació en Burgos un 7 de mayo de 1968. Hijo menor de una familia sencilla y numerosa ingresó en el seminario menor de Burgos donde curso los estudios secundatios obligatorios y el bachillerato. Continuó en el seminario mayor obteniendo el grado de bachiller en Teología y la licenciatura en Teología Dogmática por la Facultad de Teología del Norte de España.

Y toda una vida dedicada al servicio de la Iglesia, párroco en Aranda de Duero; Licenciatura en Ciencias Sociales, especialidad en Doctrina y Ética en la Universidad Gregoriana de Roma; secretario del Departamento de Formación Sociopolítica en la diócesis de Burgos, allí delegado de Cáritas, vicario general y moderador de curia.

Ejerció docencia en la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de España, dictando conferencias, participando en actos y publicando artículos relacionados con Cáritas, Doctrina Social de la Iglesia, pensamiento del Papa Francisco y otros temas de su especialidad.

El 1 de julio de 2021 fue nombrado obispo de Mondoñedo-Ferrol y fue ordenado el 4 de septiembre tomando ese mismo día posesión de la sede mindoniense-ferrolana. En la conferencia episcopal española es desde marzo de 2024 presidente de la subcomisión episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana.

«Los que lo conocen , y son mchos, lo califican como un obispo cercano, preocupado, accesible, y entregado a los demás….y en reación al premio entre los varios mensajes recibidos en Galicia Ártabra, uno de ellos dice » me parece un gran acierto este reconocimiento en un acto con gran eco social en Ferrol y que sirva tambien para destacar la labor de nuestros sacerdotes que hacen un gran trabajo de servicio tan poco reconocido»».

Y tras recoger el premio «Ártabro» el obispo pronunció unas palabras, despuñes de la sorpresa de la entrega, y en pocas palabras, tras agradecer el «Ártabro» señaló que es un premio muy relacionado con la labor que debe llevar a cabo la Iglesia, una obligación la de servir a la sociedad, a todos, católicos o no católicos».

UN MARAVILLOSO FIN DE FIESTA

Y ya finalizada esta parte importante de la entrega de premios los dos presentadores, Elisa y Joaquín, llenaron de voz y música el final de los «Ártabros 2023-24». Arrancaron aplausos y más aplausos. Los asistentes no se esperaban ese postre. Joaquín al acordeón y Elisa acompañada de un ukelele interpretaron las tres canciones programadas. Sonaron en el idioma gallego, al que se refería en sus palabras el director de Galicia Ártabra, «Rosiña do mes de maio», «Setestrelo» «Lela» .

Y como despedida no faltó el Himno de Galicia.

Selecto concierto muy aplaudido por los asistentes y entre las felicitaciones no faltó la del concello de Ferrol al entregarles un recuerdo por su colaboración en el acto.