As Pontes acolle un curso de xestión de piñeiros

A Asociación Forestal de Galicia, en colaboración con ENEL-ENDESA organiza o segundo bloque das xornadas sobre xestión forestal sostible nas Pontes de García Rodríguez, esta vez dedicado ás coníferas, que terá lugar o 29 de abril, 3 e 4 de maio.

Esta xornada consta dunha parte teórica e outra práctica, ambas impartidas por un equipo de enxeñeiros de Montes da Asociación Forestal de Galicia.

A parte teórica terá lugar na sede da Asociación Seara, no polígono industrial de Penapurreira, as tardes do 29 de abril e 3 de maio, a partir das 16 h.

A parte práctica desenvolverase na zona restaurada da mina de ENEL-ENDESA e en monte particular o sábado 4 de maio. Para asistir á parte práctica, poñerase a disposición das persoas participantes un servizo de transporte en autobús que partirá da estación de autobuses das Pontes á hora que se indique nas xornadas.

Este curso sobre xestión forestal de coníferas é o segundo bloque dunha acción formativa que se iniciou en febreiro, cun curso sobre xestión de frondosas caducifolias e eucaliptos.

Dado que naquel momento non se puido facer a saída ao monte debido ao mal tempo, aproveitarase nesta ocasión para facer as dúas sesións prácticas xuntas.

Ás persoas asistentes entregaráselles unha bolsa de pícnic para xantar no monte.

A inscrición gratuíta pódese facer cubrindo este enlace en liña, nos teléfonos 981 564 011 e 618 752 214 ou no enderezo de correo afg@asociacionforestal.org

Programa

Luns 29 de abril

16.00 h Benvida

16.05-17.30 h Xestión forestal sostible e medio ambiente

Producións forestais na comarca (Xosé Covelo, enxeñeiro de Montes)

17.30-18.00 h Pausa para café

18.00-19.00 h Normativa e incentivos que afectan ao sector forestal (Jorge Bouzas,

enxeñeiro de Montes).

Venres 3 de maio

16.00-17.30 h Elección de especie e modelos silvícolas (Braulio Molina Martínez, enxeñeiro de Monte)

17.30-18.00 h Pausa para café

18.00-20.00 h A planta, plantación, coidados silvícolas e corta. (Francisco Dans del Valle, enxeñeiro de Montes)

Sábado 4 de maio

9.30-17.30 h Prácticas en montes de frondosas e coníferas (Francisco Dans e Enrique García, enxeñeiros de Montes)

9.30-12.15 h Monte da zona restaurada da mina de ENEL-ENDESA

– Plantación e poda de frondosas

– Demostración de tratamento contra bandas en piñeiro radiata

13.00-14.00 h Poda mecanizada en monte da piñeiro laricio

14.30 h Refrixerio no monte

15.30-17.30 h Planificación e tratamentos en montes de piñeiro radiata.