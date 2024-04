A RFEV designa a San Sadurniño sede da fase de ascenso á Superliga masculina de volei

A Real Federación Española de Voleibol RFEV designou recentemente a San Sadurniño como sede da fase de ascenso á Superliga masculina. A Federación publica os emparellamentos da fase de ascenso.

Os encontros se e desenvolverán os días 25, 26, 27 e 28 de abril no Pavillón Municipal organizada polo CV Aldebarán.

A escuadra local, segunda clasificada do grupo A, recibirá como anfitrioa á UD Ibiza Voley, á Textil Santanderina, ao CV Utrera, ao CV Leganés e ao Instercap Asisa Tarragona SPSP. Os emparellamentos e os horarios dos partidos xa están publicados.

A RFEV publicou o pasado luns o resultado do sorteo dos dous grupos que disputarán en San Sadurniño o ascenso. No grupo A competirán o conxunto anfitrión, o Aldebarán-Intasa San Sadurniño, o UD Ibiza Voley e o cvleganes.com, mentres no grupo B participarán Textil Santanderina, Instercap Asisa Tarragona e CV Utrera.

Ambos grupos disputarán unha liguiña a unha volta para conformar a clasificación que definirá as semifinais da tarde do sábado, os encontros que situarán aos seus vencedores na gran final do domingo. Os dous ganadores terían asegurada praza de ascenso a Superliga Masculina, de maneira que o grande aliciente do partido será coñecer quen quen queda campión da SM2.

A formación adestrada por Pablo Parga, composta maioritariamente por xente moza formada na canteira, chega plena de forma e sen complexos para afrontar unha nova oportunidade de situarse na máxima categoría do volei estatal. No obxectivo do ascenso será fundamental o apoio das bancadas. Por iso, desde o Concello e desde o club faise un chamamento para que todas e todos enchamos o municipal.

Ademais de apoiar ao Aldebarán, a concellería de Deportes tamén pide o ánimo de toda a afección para o CF San Sadurniño e para a UDC Narahío na súa pugna polo ascenso a Primeira Galicia, con partidos dentro e fóra da casa durante o que queda de abril e todo o mes de maio.

GRUPO A Xoves 25 de abril, 20:00h UD Ibiza Volley – cvleganes.com Venres 26 de abril, 12:00h Aldebarán Intasa – UD Ibiza Volley Venres 26 de abril, 20:00h Cvleganes.com – Aldebarán Intasa GRUPO B Xoves 25 de abril, 17:30h CDV Textil Santanderina – CV Utrera Venres 26 de abril, 09:30h Instercap Asisa Tarragona – CDV Textil Santanderina Venres 26 de abril, 17:30h CV Utrera – Instercap Asisa Tarragona