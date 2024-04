Fene impete o taller «Claves para o apoderamento das mulleres con discapacidade»

O Concello de Fene, a través da concejalia de Benestar Social, mantén colaboración ca Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia ACADAR, para a realización de actividades de interés social con mulleres con discapacidade do Concello de Fene.

ACADAR, é unha entidade sen ánimo de lucro que promove, coordina e reivindica a defensa dos dereitos das mulleres con discapacidade cara á súa plena integración e participación en tódolos ámbitos da sociedade.

Dentro do Programa ACTIVA-DAS, vaise desenvolver en Fene un taller denominado «Claves para o apoderamento das mulleres con discapacidade»

No taller vanse a traballar as seguintes temáticas: Comunicación, Habilidades sociais, Autocoñecemento e Autoconcepto

As datas nas que se vai a realizar este taller son os xoves 18 e 25 de abril, e xoves 2 e 9 de maio de 2024.O horario do taller será: de 10:00 a 13:00 horas

O lugar no que se vai a desenvolver esta actividade é a sala de Servizos Sociais do Concello de Fene, sita na avda. do Mar, bloque 1, baixo, 15500 Fene

As inscricións poden facerse ata a data de inicio nos seguintes teléfonos, Servizos Sociais de Fene, tlfn. 981 342 607

e ACADAR, tlfn. 607 221 600