O Galicia Fórum Gastronómico comezou este domingo en Expocoruña e prolongarase ata o martes 9

A área de turismo da Deputación da Coruña exhibirá os saberes e sabores da provincia, a través de “A Provincia que sabe”, no Galicia Fórum Gastronómico: o maior evento gastronómico profesional do norte de España.

O recinto feiral de Expocoruña acolleu este domingo a inauguración do Galicia Fórum Gastronómico, que conta co apoio da Deputación da Coruña. A área de turismo da institución provincial está presente neste evento que se celebra ata o próximo martes 9, cun stand propio no que se desenvolven diferentes actividades protagonizadas por recoñecidos chefs da provincia e produtores e produtoras locais.

O acto contou coa participación do deputado de turismo e vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira; Este salientou durante a inauguración do foro o potencial da gastronomía da provincia da Coruña, “cunha calidade capaz de posicionarnos no mercado do turismo nacional e internacional”.

O vicepresidente apuntou tamén a necesidade de “buscar un perfil de turista que valore, por riba de todo, esta calidade”. Neste sentido, destacou que “o Galicia Fórum Gastronómico é o mellor escaparate para amosar ao mundo a nosa identidade, a nosa diversidade, a nosa excelente materia prima e o noso bo facer: todo iso é a nosa mellor marca”.

Ademais, Regueira defendeu que “debemos apostar por unha estratexia turística sostible non só dende un punto de vista medioambiental senon tamén económico e social, e a nosa gastronomía, captadora dun turismo de calidade, é fundamental para acadar este obxectivo”.

Durante os tres días que dura o Galicia Fórum Gastronómico a área de turismo provincial ofrece unha programación protagonizada por produtores e produtoras locais, e chefs de referencia da provincia: mostras de produtos, degustacións, vermús, catas, presentacións e showcookings son algunhas das actividades que se levarán a cabo no stand da Deputación, que darán a coñecer ao público a gran diversidade gastronómica que hai ao longo da provincia.

A Deputación aportará ao evento a presenza de chefs e restaurantes de toda a provincia, que deleitarán ao público cos seus showcookings: O restaurante A Horta do Obradoiro (Santiago de Compostela) con Kike Piñeiro e Eloy Cancela; A Tafona (Santiago de Compostela) con Lucía Freitas; o Restaurante Mar de Ardora (Cabana de Bergantiños) con Marisol Martínez Mato; O restaurante Carrumeiro (Corcubión) con Rafael Fuentes; o restaurante Albatros (Outes) con Manuel Neiro; o restaurante Espazo Abella (Santiago De Compostela) con André Arzúa; a taberna O Lambón (Carballo) con Xusto Posse e Marcos Silva; e Xearte Brigitte, con Bríxida Hermida (xeadeira).

Ademais, o stand da entidade provincial será unha posta en valor dos produtos locais galegos, contando con diversos produtores como é o caso de Choiva Viños (A Coruña), Bodegas Lodeiros (Santiago de Compostela), Apia Natura (Oza-Cesuras), A Despensa D’Lujo (Coristanco), Cafés Lúa (Carballo), Casa da Avoa (Outes), Pandejuevo (Cee) e Xearte Brigitte (Santiago de Compostela).

Durante a súa celebración atrae á provincia numerosos visitantes chegados desde distintas partes do país, con máis de 22.000 visitantes, 200 expositores e máis de 30 estrelas Michelín.