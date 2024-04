En Ferrol y Oleiros se recordó al ferrolano José Couso en el 21 aniversario de su asesinato

(Fotos EU)-Ferrol ha recordado al periodista José Couso en el 21 aniversario de su asesinato en Bagdag, el 8 de abril de 2003 en un atentado contra un hotel donde se alojaban periodistas, durante la guerra de Irak.

Este sábado, día 6, ha tenido lugar el acto de homenaje y recuerdo en la Plaza de la Paz-José Couso, a las 12,00 horas, organizado por Izquierda Unida en el que han participado Malay Sobrín, secretaria de organización de E U en Ferrol, que se encargó de decir unas palabras de recuerdo, junto con los ex alcaldes Jorge Suñarez y Xaime Bello, asi como Sari Alabau, Fina Varela, Fina Piñón, Paula Faraldo, Santiago Díaz y otras personas pertenecientes a la organiaaciòn y simpatizantes y anigos de la familia de Couso.

Malay Sobrín recordó que » Este 8 de abril hace 21 años que fue asesinado en Bagdad, por las tropas estadounidenses, nuestro vecino y periodista José Couso, en una guerra pactada en los despachos para la destrucción de todo un pueblo en pro de intereses estratégicos, geopolíticos y económicos.

La guerra de Ucrania o el genocidio que Israel está acometiendo en Palestina, vuelven a recordar la aquella guerra, la de Irak, que al igual que todas las guerras, representa el máximo exponente del fracaso del ser humano, de la solidaridad de los pueblos y de la libertad.

Aunque 21 años después quieran seguir haciéndonos creer que José Couso y su compañero ucraniano, Taras Protsyuk, son víctimas de un conflicto bélico, la realidad es que se trata de un crimen de guerra, pues no se encontraban en medio de un combate y no fue un torpedo perdido lo que acabó con sus vidas, si no que fueron objetivo de un proyectil procedente de un tanque estadounidense que fue lanzado contra el Hotel Palestina donde solo había periodistas contando una verdad incómoda.

Llevamos 21 años recordando a José Couso para que no se silencie este crimen de guerra, para evitar que cojan fuerzas las falsedades y medias verdades de los que quieren justificarlo y para exigir investigación y justicia.

Desde Esquerda Unida Ferrol, seguimos y seguiremos apoyando a la familia de José Couso y esperamos que más temprano que tarde vuelva la cordura a las instituciones encargadas de investigar, reparar y hacer justicia para un ciudadano, José Couso, asesinado por ejercer la libertad de prensa e información. En una época en la que es más importante que nunca defender el derecho a la verdad, que tan sólo puede ser contada a través de la libertad, como hacía José Couso, que siempre será un ejemplo de dignidad y un referente en la busca de la justicia universal para que no queden impunes asesinatos como el de él.

Aquí estaremos año tras año hasta que la familia de José Couso, en su larga lucha, obtenga la justicia

que se merece».

Seguidamente se realizó una ofrenda floral bajo la placa que da el nombre de Praza da Paz – José Couso.

Sus familiares asistieron en Oleiros a otro acto en recuerdo del ferrolano asesinado.

EN OLEIROS

A las doce de la mañana de este sábado, día 6, se celebró el homenaje, en el parque que lleva su nombre, al ferrolano José Couso, el periodista asesinado en Bagdad hace 21 años.

Actuó de maestro de ceremonias el tio de Couso Quico Permuy López , que tras leer unas palabras en defensa de periodismo y los periodistas libres, dió paso a la alocución de Alfonso Hermida, integrante del Colectivo «Defende a Galega«, que resultó galardonado con el Premio Couso a la Libertad de Prensa en el 2019.

Posteriormente hizo uso de la palabra su otro tio, Rafael Permuy López, como portavoz de la Familia Couso Permuy, dando cuenta, al numeroso público asistente, del estado de la causa judicial, no resuelta en 21 años, que actualmente se encuentra en instancias de la Justicia Europea.

Cerró el acto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que, con certeras y enérgicas palabras, criticó la situación de injusticia y su determinación para continuar apoyando a la familia Couso y a su causa, con fuertes críticas a los gobiernos españoles y estadounidense.

En los intermedios actuaron el cantautor coruñés César de Conti y el grupo de gaitas Os Ozans, culminando el acto con la emotiva interpretación del Himno Gallego.