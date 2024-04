Apertura da inscrición para participar na VIII ruta do SendAres

Desta volta, a Concellaría de Deportes presenta novidades: haberá un primeiro prazo de inscrición para os empadroados/as en Ares, dende o martes 2 de abril ás 18:00 horas até o xoves, 4 de abril, na mesma franxa horaria e, posteriormente, unha segunda quenda para os non empadroados/as.

A Concellaría de Deportes vén de anunciar a posta en marcha do proceso administrativo da próxima ruta do SendAres, o programa de sendeirismo da institución aresá. Así, este martes 2 de abril, abrirase a inscrición telemática do oitavo percorrido ao longo da tarde (18:00 horas) e a través da páxina web institucional (www.concellodeares.gal) para os empadroados/as en Ares.

Nesta ruta guiada, os sendeiristas partirán da histórica localidade de Mondoñedo, lugar de nacemento de grandes escritores coma Cunqueiro, para adentrarse no val do río Valiñadares, e abríndose á posibilidade de coñecer a Cova do Rei Cintolo, unha das xoias xeolóxicas de Galicia polo seu tamaño (7.000 metros de galerías nunha estrutura laberíntica) e o forte protagonismo da auga na súa morfoloxía.

Todo o itinerario desenvolverase durante a xornada do domingo, 21 de abril, cunha distancia de 17 quilómetros e unha dificultade ALTA. O prezo ascende a 20 euros e inclúe servizo de guía, seguros e transporte de ida e volta dende Ares. O autobús sairá ás 07:30 horas e chegará ao núcleo da vila ás 18:00 h., aproximadamente, dende o punto de encontro habitual: a praza da Igrexa do municipio.

A Concellaría de Deportes asignou 25 prazas para a actividade, que se cubrirán por orde de inscrición, mais con novidades: haberá dúas quendas. Primeiramente, dende este martes até o 4 de abril, poderán inscribirse os empadroados/as en Ares, contemplando un prazo de 48 h., finalizando ás 18:00 h. Despois, dende esa data en adiante, terán oportunidade as persoas non empadroadas na contorna municipal.