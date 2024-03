El mal tiempo permitió las procesiones del Martes Santo del Cristo de la Buena Muerte y Cristo Columna

El procesionario de la Semana Santa de Ferrol incluye dos desfiles el Martes Santo. Uno de ellos es el del Cristo de la Buena Muerte y Virgen del Perdón y de la Misericordia, que organiza la Cofradía de la Soledad y que discurría por el barrio de Ferrol Vello, si bien a partir del pasado año 2023 se varió el recorrido por el barrio de A Magdalena, y el segundo de ellos el de Jesús Atado a la Columna y Virgen de la Esperanza.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE

La procesión salió a las 19.30 horas y las imágenes del patio cubierto anexo de la Capilla de la Venerable Orden Tercera y del Parador de Turismo. Hasta momentos antes de la procesión llovió, haciendo presagiar que el desfile procesional podría suspenderse

El desfile procesional del Cristo de la Buena Muerte habitualmente estaba protagonizado por un único paso, el del Cristo de la Buena Muerte, al que se sumó en el 2022 el de la Virgen del Perdón y la Misericordia, una talla de Juan José Negrí Acevedo (2015).

La procesión salió desde la glorieta de Alfredo Martín, tras la Cruz Guía figuraba la Agrupación Musical «Nosa Señora do Nordés» de la OJE, y avanzó por la calle Real para bajar por San Diego a la Magdalena, desde la que subió por Coruña para regresar por Real.

El Cristo de la Buena Muerte, cuyo patronazgo ha concedido la Cofradía de la Soledad a la agrupación local de Protección Civil, es una imagen que procesiona en la Semana Santa de Ferrol desde el año 2005 y que fue tallada por el artista David Dosantos Feal.

Sustituyó desde entonces a la más antigua, que data de la segunda mitad del siglo XVII y que antiguamente se veneraba en un pequeño oratorio, al aire libre, próximo a la desaparecida iglesia parroquial de San Julián, en el muelle denominándose Cristo de la Luz y de la Buena Muerte. Actualmente la talla se conserva en el interior de la capilla de la Orden Tercera.

El Cristo de la Buena Muerte era portado directamente en su cruz, sin trono, y a la que le daban escolta de honor varios miembros de la Guardia Civil.

Tras la talla del Cristo figuraba la AM Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Tras la Cruz Guía iniciaba el desfile procesional la Agrupación Musical “Nosa Señora do Nordés” a la que seguían los tercios de la Cofradía de la Soledad así como representaciones de las Cofradías hermanadas de la Merced y Angustias.

Cerraba la procesión, detrás del trono de la Virgen figuraba la Banda de Música de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro.

Presidieron el párroco de San Julián, Antonio Rodríguez Basanta; en nombre del gobierno municipal el teniente alcalde Javier Díaz Mosquera; y los ediles del Partido Popular Elvira Miramontes Mas, y Rosa Martínez Mosquera.

PROCESIÓN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y VIRGEN DE LA ESPERANZA

Procesión de Jesús atado a la Columna y la Santísima Virgen de la Esperanza, la tercera procesión que organiza la Cofradía de Dolores en Semana Santa está protagonizada por las dos imágenes que le dan nombre.

Eran las nueve de la noche y con un abarrote total en las calles y muy especialmente en la zona frontal a la iglesia de los Dolores, a pesar del frio reinante, cuando se inició la procesión. La esperada lluvia no hizo acto de presencia.

Tras la Cruz Guía abría marcha la agrupación musical Virgen de la Amargura.

La Cofradía de Dolores tuvo este Martes Santo el estreno de Jesús Atado a la Columna, la primera imagen de un paso de misterio que en próximos años irá sumando otras figuras –un romano, un flagelador y Caifás-. Fernando Murciano, un imaginero sevillano que es también el autor de otras obras incorporadas en los últimos años al patrimonio servita –Jesús Cautivo, la Virgen de la Amargura, Oración en el Huerto y la réplica actual de San Juan Evangelista- ha tallado en madera de cedro a un Jesús flagelado muy realista, cuyo objetivo es acercarse a los devotos.

A la salida del Trono de Jesús de la Columna del «Corralón», con portadores del Cristo de la Misericordia, la Agrupación Musical ACOTAGA sorprendió a los fieles al interpretar, música y letra, la canción «mi barca» dedicada a la nueva imagen.

«T ú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos,msonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca: junto a ti buscaré otro mar».

Y continuaron los cofrades de varios tercios, entre ellos el penitencial sus pasos por la calle Arce.

Hasta que de nuevo salía el segundo trono o paso, el de la Virgen de la Esperanza. Himno Nacional interpretado por la Agrupación Musical Jesús Nazareno, portadoras, escolta de honor de miembros del Tercio del Norte de la Infantería de Marina y la preciosa imagen entre un mar de más de seiscientas rosas.

En esta procesión despierta gran fervor la imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza, el primer trono que en España llevó una dotación de portadoras.

En este 2024 se cumplen 40 años de la creación del Tercio de la Esperanza, va portado por mas de 60 mujeres por ello goza de especial popularidad y el trono es conocido como el de “las niñas”. Cabe recordar que la Cofradía de Dolores de Ferrol fue pionera en España, hace más de tres décadas, en crear una dotación femenina para llevar un trono. Llevan capuz verde y su tercio viste también este color.

Presidieron el comandante jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel Francisco Guerrero Mayol; José Fernández, medalla de Oro de la Cofradía de Dolores; y en nombre del gobierno local de Ferrol, la edil María del Carmen Pieltaín Fernández; asi como las concejalas populares, Susana Sanjurjo Fraga, Patricia Cons y María del Carmen Fraga; y la edil socialista Ana Lamas Villar.

En la retirada, un acto que fue seguido con especial devoción por el numeroso público y que se retransmitió por streaming.

El trono de la Esperanza fue trasladado hasta el centro de la Plaza de Amboage y alli la Banda de Jesús Nazareno interpretó «inicialmente», como despedida, un «Ave María» y ya de nuevo el trono en la calle de Arce, frente a la iglesia, sede oficial, de los Dolores…. como homenaje a la Esperanza la Agrupacion del Nazareno, antigua Banda Ferrol, interpretó y cantó, canción también seguida por muchos de los asistentes “Una madre no se cansa de esperar”, «Cuántas veces siendo niño te recé /Con mis besos te decía que te amaba /Poco a poco con el tiempo/ olvidándome de ti /por caminos que se alejan me perdí (Por caminos que se alejan me perdí)…..

Hoy he vuelto madre a recordar / cuántas cosas dije ante tu altar / y al rezarte puedo comprender /que una madre no se cansa de esperar. (Que una madre no se cansa de esperar).

Mientras el trono avanzaba y retrocedia y la imagen «era bailada» por las portadoras entre aplausos y vivas a la Virgen de la Esperanza.

Ya muy cerca de las once y media de la noche sonaba el Himno Nacional y el trono era introducido en el «corralón» dándose por finalizada la procesion.