Ferrol contará con el presupuesto más alto de su historia

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó este luns 25 el presupuesto para 2024. “En nove meses presentamos dous orzamentos e nun ano teremos dous orzamentos aprobados, son a plasmación en números do proxecto de cidade, unha cousa son as contas e outra os contos”, afirmó.

El regidor avanzó que Ferrol contará este año con un presupuesto que alcanzará los 92.183.850,82 euros, “a cifra máis alta da historia da cidade e que supón un incremento do 16,89% con respecto ao orzamento aprobado no ano 2023”.

«Nuestro objetivo, aseguró, es continuar cumpliendo con la palabra dada a los vecinos y, siguiendo el mandato legal, contar cada año con un nuevo presupuesto para poder continuar desarrollando el proyecto de ciudad nacido de las demandas de todos los ferrolanos. Iniciamos un mandato con grandes retos y con ese objetivo en el año 2023 se asignaron 10,3 millones de euros, que permitieron comenzar a trabajar en las actuaciones y en los proyectos comprometidos y realizar una planificación plurianualizada hasta el año 2027«, recordó el regidor.

Fruto de esa planificación para este año se contemplan 21.407.470,57 millones de euros de inversión. La previsión del Gobierno local, sustentada en los dos primeros presupuestos, es tener en licitación los grandes proyectos de transformación de la ciudad en el primero año de mandato, con una inversión de más de 40 millones de euros para su ejecución en 2025, 2026 y 2027.

SEGUNDO PRESUPUESTO DEL MANDATO

El alcalde insistió en que “o orzamento é o principal instrumento da administración para o desenvolvemento das políticas públicas. Queremos que Ferrol conte cunha estabilidade orzamentaria que permita cambiar as dinámicas dos últimos mandatos e cumprir co obxectivo legal dun orzamento cada ano”, manifestou.

Sin presupuesto una administración no puede equilibrar los ingresos con los gastos, incrementar los recursos humanos municipales, incorporar nuevas previsiones para mejorar los servicios públicos y optimizar los instrumentos que incentiven la actividad económica, generar empleo y nuevas inversiones.

Así una vez aprobado el presupuesto del 2023 (78,8 millones de euros), se inició la elaboración del presupuesto del 2024, que debía afrontar cuestiones que en el presupuesto aprobado no pudieron contemplarse. “Estas cuestións orzamentarias de enlace co orzamento de 2023 xunto a compromisos doutras Administracións como o Convenio con Defensa ou convenios estratéxicos como Abrir Ferrol ao Mar e a Cidade do Deporte ocasionaron que non puidésemos presentar o orzamento cando deberiamos, pero vale a pena por estes tres proxectos clave”, reveló.

Estos proyectos, que movilizarán en este mandato una inversión de más de 40 millones de euros, superará la inversión total de los últimos ocho años. Los presupuestos del 2024 servirán también para dar respuesta a los problemas encontrados cómo permitir ir dando solución a la situación de extrema dificultad en la que se encuentra Emafesa (desde 2016 la empresa acumula pérdidas por valor de 6,6 millones de euros, que pueden hacer peligrar el servicio público municipal de agua).

CAPÍTULOS DE INGRESOS

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, se encargó de explicar el presupuesto a través de los capítulos de ingresos y gastos.

Capítulo I, II e III (impuestos tasas y otros recursos)

“Conxelaremos os impostos e taxas para apoiar a recuperación económica con tres excepcións”, avanzó Sanjurjo, añadiendo que “este Goberno cumplirá coa palabra dada aos ferroláns para reducir o impacto recadatorio das multas e sancións”. “No ano 2023 reducimos un tercio a recadación por multas, e no 2024 seguiremos baixando esa porcentaxe”, afirmó. “Ademais, permitirán seguir aliviando a carga fiscal ás familias, “manteremos a bonificación do 95% e a exención tributaria ata 30.000 euros na plusvalía nos casos de herencia para a vivenda habitual”.

La segunda, prevé la dotación de los medios para la optimización de los recursos tributarios establecidos que, junto con la aprobación de un Plan Inspector, redunden en la surgencia de hechos imponibles no declarados y no prescritos, o incorrectamente declarados, alcanzando la debida justicia tributaria. Y la tercera, lamentablemente, incrementará el mínimo posible la recaudación ante la situación límite en la que si encuentra la Empresa Municipal de Aguas para iniciar su viabilidad económica ante las deudas que arrastra de más de 6,6 millones de euros.

Por eso, ante esta situación el recibo subirá una media de menos de un euro al mes hasta que se equilibre la sociedad pública.

Capítulo IV (Transferencias corrientes)

Este Gobierno seguirá apostando por el trabajo y el entendimiento entre ayuntamientos y también con la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado. Prueba de ello es el incremento del 1,23% de transferencias corrientes procedentes de otras administraciones hasta llegar hasta los 26.131.017,27 euros en el año 2024.

En estos momentos están iniciados los trámites con la Diputación de A Coruña y con la Xunta de Galicia para la tramitación del convenio que cubra los gastos de prestación del servicio provincial de bomberos con efectos de 1 de enero.

Capítulo V (Ingresos patrimoniales)

Las expectativas en cuanto a ingresos patrimoniales se mantienen en cifras similares a las calculadas para el 2023, aumentando en 149.027 euros hasta llegar a los 2.381.175,24 euros presupuestados.

Capítulo VII, VIII e IX (Transferencias de capital e ingresos financieiros)

Aumentan un 174,7% los ingresos de capital de financiación ajeno presupuestados para alcanzar la cifra de 9.086.943,84 euros, desglosados en el Anexo de Inversiones como ingresos afectados, que proceden de Fondos Next Generation pero, sobre todo, de los convenios firmados entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia para el desarrollo de proyectos y demandas históricas para la ciudad como Abrir Ferrol al Mar, la renovación de las infraestructuras deportivas y la creación de la Ciudad del Deporte, la inversión en centros educativos o en la mejora de la Casa de la Mujer y de la Casa de Acogida.

Los activos financieros se mantienen en la misma previsión de los últimos años. Y, para que todos estos proyectos sean una realidad, el fundamental es tener la financiación. Por eso “o Concello ten que endebedarse en 11.927.728,87 euros para poder cofinanciar os convenios asinados, para poder obter e asegurar Fondos Europeos e para poder iniciar os proxectos que son a base da transformación urbana de Ferrol”.

CAPÍTULOS DE GASTOS

Capítulo I (Gastos de personal)

Para poner fin al incesante incremento de vacantes de los últimos años y a la merma constante de efectivos

de personal, en el año 2023 iniciamos el proceso de reorganización municipal más ambicioso de la historia de este ayuntamiento, señaló la edila de Hacienda, al tiempo que afirmó que “hai máis de 100 vacantes detectadas”.

Sanjurjo reveló, además, que no se cumplieron las sentencias judiciales que están desde el año 2017, que son imprescindibles para poder llevar a buen fin el proceso de consolidación. “Dito proceso ten que rematarse este ano, antes do mes de novembro, e afecta a 100 traballadores de personal laboral do Concello, aos que estamos obrigados a regularizar a súa situación desde hai casi oito anos”, explicó.

Para el año 2024 se prevén los créditos necesarios para asumir presupuestariamente compromisos como la mejora de las condiciones laborales del personal y la incorporación de nuevos funcionarios y de personal iniciado en el año 2023 para garantizar una atención de calidad a los vecinos de Ferrol.

Se destinarán 1,4 millones más para asumir la incorporación de nuevos funcionarios y del personal que sea necesario, algo ya iniciado en el 2023.

En total, 23 millones en política de personal para dar cobertura a plazas que hasta ahora no contaban con previsión económica. Esta cifra contribuirá a reforzar áreas como los Servicios Sociales, lo que dotará a la organización interna del Ayuntamiento de un mayor número de auxiliares administrativos.

También servirán para la creación de una unidad específica dedicada a la gestión y tramitación de Fondos Europeos, que era una de las carencias existentes.

Capítulo II (Gastos corrientes en bien y servicios)

Alcanzan en el año 2024 los 40.424.169,6 euros, un 2,37% más que en el año 2023, lo que permitirá continuar con el proceso iniciado en el año 2023 para reforzar la calidad de los servicios del día y día y regularizando aquellos servicios que se encuentran sin contrato como las zonas verdes, el suministro eléctrico, la limpieza viaria, los comedores escolares o las ayudas a la dependencia, entre otros.

Capítulo III e IV (Gastos financieros y transferencias corrientes)

Los gastos financieros descienden, según la estimación hasta los 305.000 euros. En lo relativo a las transferencias corrientes suman 5.088.560,33 euros, según lo establecido en el Plan Estratégico de Subvenciones y en lo Anexo de Subvenciones aprobado recién por lo pleno del Ayuntamiento de Ferrol.

Capítulo V y VI (Inversiones reales y transferencias de capital)

Las inversiones para la transformación de la ciudad iniciada en el 2023 tiene su continuidad en los presupuestos del 2024 alcanzando los 21.407.470,57 euros, gracias a la colaboración y a la corresponsabilidad con administraciones como la Xunta de Galicia, a Diputación de A Coruña o el Gobierno del Estado.

Las transferencias de capital para el año 2024 ascienden a 21.325 euros.

Capítulos VIII e IX (Gastos financieros)

Los activos financieros para el 2024 siguen siendo 300.000 euros como en el último presupuesto aprobado. Y los pasivos financieros ascienden a 1.603.675,86 euros según estimación de la amortización de préstamos vivos realizada por la Tesorería Municipal.

PROYECTO DE CIUDAD

Gracias a estos presupuestos, se puede dar inicio al proyecto más ambicioso de transformación de la ciudad: Abrir Ferrol al Mar. “Grazas ao entendemento con Defensa, a Armada e Navantia e grazas ao apoio económico da Xunta de Galicia é posible esta transformación con máis de 15 millóns de euros que xa se está executando na zona portuaria e continuará por A Magdalena, Esteiro e Caranza”.

El compromiso con el deporte se plasma en los 18 millones de euros para la construcción de la Ciudad del Deporte, mejorando las infraestructuras existentes, creando otras nuevas.

Rey Varela no dejó pasar la oportunidad de hablar del desarrollo del convenio con Defensa. “Este mes recibimos o compromiso de financiación do proxecto de urbanización do Sánchez Aguilera, polo que podemos iniciar a súa licitación”, o que permitirá iniciar a transformación urbana que unirá os barrios de Canido, A Magdalena, Santa Marina e Ensanche A.

Entre las principales actuaciones del 2024 figura hacer accesible el aparcamiento del Cantón; mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas de Recimil; eliminar los tapones de la calle Cuba, Pena de Guitín, Ínsua y Muiño do Vento; la reforma de las calles Rubalcava, Tierra y Doctor Fleming.

La firma del convenio de la estación intermodal es otro de los compromisos.

El saneamiento en el rural, la renovación del centro comercial Porta Nova, la construcción del parque cubierto en el Inferniño, el centro social en el Bambú Club, los nuevos locales para AVV Ultramar y San Juan también están contemplados en estos presupuestos.

Las inversiones en mayores, con la apertura de nuevos comedores, la rehabilitación de la casa de la mujer y de acogida.

«Sentaremos as bases do Museo de Ferrol, adecuarase a casa de Carvalho Calero e realizaranse melloras tanto no Jofre como no Torrente Ballester, ás que se sumarán actuacións nos ceips».

Se paliará la falta de estacionamiento con aparcamientos disuasorios en el Sánchez Aguilera y en la Graña, entre otras actuaciones.

“Os orzamentos do ano 2024 son uns orzamentos que creen en Ferrol e nos ferroláns, que creen que esta gran cidade ten moito futuro, que pensan nas persoas e nos maiores, nos temas do día a día e na mellora da calidade de vida dos veciños”, concluyó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.