Aprobadas las bases en Ferrol para la concesión de subvenciones vecinales

El teniente alcalde de Ferrol y concejal de Participación, Javier Díaz, avanzó que las entidades vecinales cuentan con las bases reguladoras para solicitar subvenciones para el presente ejercicio. “Era un compromiso deste goberno telas listas no primeiro trimestre do 2024 e así o cumprimos, atendendo ás demandas das asociacións de veciños”, expresó Díaz.

El Ayuntamiento de Ferrol tiene entre sus prioridades el apoyo a entidades vecinales como motores y garantes de la participación ciudadana efectiva, así como contribuir a impulsar las relaciones humanas y sociales entre los vecinos de los barrios y de las parroquias, insistió el edil.

Por tal motivo, y en el marco de sus competencias, la Administración local destina importantes recursos económicos dirigidos a las asociaciones vecinales, federaciones y agrupaciones de estas para cumplir con los siguientes objetivos, conforme lo previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Ferrol para el período 2024-2026: apoyar a las entidades vecinales con el objeto de potenciar el desarrollo de actividades y programas de interés general para la colectividad que complementen a las ofertadas por la Administración local en el ámbito de sus competencias y apoyar la consolidación y la continuidad de las entidades vecinales y favorecer su correcto funcionamiento.

Díaz aseguró que “a través destas bases, o Concello de Ferrol establece as normas específicas no marco da Ordenanza xeral de subvencións do Concello para regular o acceso a subvencións públicas, en réxime de concorrencia competitiva, daquelas entidades veciñais que teñan sede no noso municipio para a realización de actividades e programas de interese xeral e gastos ordinarios de funcionamento necesarios para o cumprimento dos seus propios fins”.

A través de las presentes bases se establecen dos líneas de ayuda: la línea 1 para actividades y programas de interés general que favorezcan la dinamización vecinal en los barrios y en las parroquias, y la línea 2 de gastos comunes de funcionamiento necesario para el cumplimiento de los fines propios de las entidades vecinales.

El concejal de Participación reveló que el crédito presupuestario asignado es de 115.000 euros con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2024, de los que 85.000 euros son para la línea 1 y 30.000 euros para la línea 2.

El importe total de la subvención concedida con cargo a la línea 1 no podrá superar en ningún caso el límite máximo de 8.000 euros y solo podrán solicitar ayuda para la línea 2 aquellas entidades que opten a la línea 1.

Como novedad este año, adelantó Díaz, se realizará el pago anticipado del 60% del importe concedido, que supondrá la entrega de fondos con carácter previo a la justificación como financiamiento necesario para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. El 40% restante del importe concedido se abonará tras la justificación total de la subvención.