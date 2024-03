Ferrol alaba a los extracapacitad@s en el Día Mundial del Síndrome de Down

El Ayuntamiento de Ferrol celebró junto con Teima Down Ferrol el Día Mundial del Síndrome de Down, con una campaña que este año se presenta bajo el título Extracapacitad@s, para poner de manifiesto la falta de oportunidades laborales de las personas con este síndrome.

Según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA), el 95% de las personas con síndrome de Down no consiguen un trabajo. Por eso, a través de esta campaña, se busca llamar la atención sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando buscan empleo.

“Mar, Estíbaliz, Ricardo, Iago e Juanjo son catro exemplos de Extracapacitad@s, catro mozos cunha ampla formación, experiencia profesional en diferentes ámbitos públicos e que queren traballar, como queremos todos, e ser independentes”, afirmó la concejala de Política Social e Igualdade, Rosa Martínez.

Ricardo Rodríguez (41 años) fue el primero en alcanzar un trabajo en el hipermercado Alcampo en el que lleva 22 años, es un claro ejemplo de inclusión y de vida independiente. Juanjo Castrillón (47 años) tiene una larga trayectoria tanto en formación como en experiencia laboral, estudió dos convocatorias de empleo público en el perfil de subalterno aprobando las dos sin plaza.

Iago Cons (41 años) siempre tuvo claro que “quería traballar con papeis e facendo recados” y así estuvo varios años en una constructora y repartiendo periódicos en el CHUF. Ahora está preparando procesos selectivos de empleo público para subalterno.

Estíbaliz Álvarez (38 años) también trabajó nueve años como chica de reparto en el CHUF, lleva años estudiando para los procesos selectivos de ordenanza, siempre aprueba pero sigue insistiendo para conseguir la plaza.

Por último, Mar Vidal es la más joven del grupo (24 años) pero cuenta con amplia experiencia. Su verdadera pasión es la restauración y trabajó ya en este ámbito. Su meta es “traballar de cociñeira e vivir soa”.

La concejala Rosa Martínez señaló que “dende o Concello de Ferrol queremos amosar o noso apoio e recoñecemento ao gran esforzo que facedes” al tiempo que afirmó que “a verdadeira inclusión social e vida independente ten a necesidade de ir ligada á inclusión laboral”.

Martínez Beceiro ensalzó el trabajo de estos “extrateimud@s” y aseguró que “con este acto sumámonos á reivindicación de ofrecer oportunidades de inclusión laboral para as persoas con síndrome de Down”.