La Junta de Cofradías presentó un resumen de los muchos actos que se celebrarán durante la Semana Santa

La Junta de Cofradías y Hermandades ha ofrecido en la mañana de este viernes una rueda de prensa para presentar los actos relacionados con la Semana Santa 2024

En la rueda de prensa participaron junto con el presidente de la Junta, César Carreño, también los hermanos mayores y presidentes de las cofradías de las Angustias, y Dolores, José Ramón Cancelo, y José Ángel Vázquez Freire; Elena Pena, de la Cofradía de la Merced; Antonio Sixto de la Cofradía del Santo Entierro, y una representante de la Cofradía de la Soledad, Marina Paz, miembro de la junta de gobierno; así como el secretario de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel. Todos destacaron que la del 2023 ha sido una Semana Santa muy positiva, en la que se cumplió puntualmente con todos los actos.

La idea principal de la rueda de prensa de este viernes fue presentar lo que a partir de este sábado, día 16 «va a ser un hervidero de acontecimientos relacionados con la Semana Santa «En esta Semana Santa en la que tenemos de todo, presentaciòn de imágenes, de recorridos, nuevo hermano mayor en la cofradía del Santo Entierro, nuevas procesiones, cambios puntuales de recorridos de algunas procesiones…pero más que hablar yo, es mejor que cada uno de los representantes de estas cofradías y hermandades nos vayan señalando todo lo relativo a las mismas en este periodo de la Semana Santa», señalaba Carreño.

Dolores, con más de mil cofrades y nueva imagen de Jesús atado a la columna

José Ángel Vázquez Freire, de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores, señaló que « este año el Martes Santo sacaremos a la calle la procesión de Jesús atado a la columna con una nueva talla del imaginero sevillano Fernando Murciano, que es un estrecho colaborador de nuestra cofradía, imagen que este sábado será bendecida y mostrada por vez primera a los fieles, en la concatedral de San Julián a las seis de la tarde, en acto previo al pregón, una imagen de la Cofradía pero en gran parte sustentada por los portadores del Cristo de la Misericordia, quienes realizan actividades todo el año para poder sufragar una inversión tan grande. Una imagen llena de realismo que esperemos llegue a todos los cofrades y personas que nos siguen. Creemos que agradará en su primera salida procesional del Martes Santo» indicó Vázquez Freire .

Se refirió al cambio de algunos itinerarios, como el de la calle Dolores a causa de obras en un edificio, pero están reflejados en el procesionario de la Junta de Cofradías.

«Por fortuna pasamos de los mil cofrades , este año hemos tenido algo más de un centenar de altas y seguimos trabajando por la conservación de nuestro inmenso patrimonio. Agradecimiento a todos los miembros de la junta de cofradías, todos unidos, dar la bienvenida a Antonio Sixto, y esperar contar con una Semana Santa sin incidentes y que el tiempo nos respete, algo necesario.» finalizó el responsable de la Cofradía de Dolores.

Angustias, el Sábado Santo la Virgen es llevada por portadores

El responsable de las Angustias, José Ramón Cancelo, comenzó señalando que «Si tenemos novedades, pero muchas de ellas no se van a notar en la calle, pero si se notan en nuestro patrimonio. Tenemos restauradas dos imágenes, el Cristo del Perdón y el Cristo Yacente, se ha restaurado parte del trono de plata de la Virgen, y hemos cambiado los instrumentos de la banda pues ya tenían una antigüedad de treinta años, hemos hecho una importante inversión, pero realmente hacía falta.

Como novedad, el Sábado Santo la Virgen de la Caridad y el Silencio volverá a salir a hombros, con portadores. No me quiero olvidar del cambio que con la Soledad de la Orden Tercera y la Merced vamos a efectuar el domingo de Resurrección, al celebrar el Encuentro del Resucitado no en la plaza de la Constitución sino en la de Armas , esperando que sea mas vistoso y que mucha más gente pueda asistir a este acto».

La Merced también con nuevas imágenes y procesión

Elena Pena, en su relato ya comenzó diciendo…»es que nosotros en la Merced ya comenzamos este mismo viernes, con la presentación a las ocho y media de la tarde en la capilla mercedaria de la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad con el beso de Judas. Este sábado, por la mañana, efectuaremos nuestro ya tradicional ensayo solidario, lo llevamos haciendo diecisiete años con el fin de recoger alimentos para el Banco de Alimentos . Aparte de todo esto, durante todo el fin de semana tenemos veneración a nuestro Padre Jesús de la Humildad».

«¿Novedades?. Se cambia el recorrido del Miércoles Santo, para mejorar el desarrollo de la procesión en lugar de bajar por Arce se baja por Méndez Núñez, delante de la iglesia de Dolores. El Jueves Santo estreno de la nueva procesión que saldrá a las seis y media, después de que toque la Brilat en la plaza de Amboage y que contará con un nuevo tercio. El Viernes Santo la Procesión del Crucificado y el Domingo de Resurrección como ya dijo Cancelo hay cambio del Encuentro del Resucitado.

Y no faltará el acto de veneración a Nuestra Señora de los Cautivos los días 23 y 24 y este año añadimos un acto más, que estamos preparando, que es el de la subida al trono de nuestra Señora de los Cautivos, que realizaremos justo después de que finalice la procesión del Martes Santo. Nuestra idea es hacerlo a las 12 de la noche como acto inicial de nuestro día central del Miércoles» .»Nuestra idea es acercar la Semana Santa al pueblo, por eso en lugar de hacerlo como en años anteriores con la puerta de la capilla cerrada este año estará abierta a todos los fieles, un acto muy simbólico y muy especial para nosotros».

Santo Entierro, a la espera de nueva imagen del Desenclavo

Antonio Sixto, el nuevo hermano mayor de la Cofradía del Santo Entierro manifestó que «Tendremos algunas pequeñas novedades en algunos de nuestros actos, como son la procesión y la ceremonia del Desenclavo. La procesión volverá a su itinerario habitual, tras las obras en la calle de la Iglesia . En la ceremonia del Desenclavo hemos hecho algunos cambios, en los dos primeros años había un lector, leía pasajes bíblicos, algún poema,… con ambiente musical, Este año habrá dos lectores y la «cuadrilla» encargada del desenclavo estará situada delante de la iglesia con el fin de que la imagen del Cristo se vea más tiempo solo. Probablemente este será el último año en el que contaremos con la imagen de este Cristo tal como está, tiene muchos años, está deteriorado, ya vino del «San Julián viejo» y pensamos o en una restauración a fondo o una réplica con nueva imagen». «Por cierto, el cartel del año que viene le corresponde al Santo En

Marina Paz, miembro de la junta de gobierno de la Soledad manifestó que «nosotros empezamos ya el domingo con un acto en el que se le concede el patronazgo del Cristo de la Buena Muerte a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol, algo supermerecido. En cuanto a los desfiles y a la Semana Santa en si no tenemos este año ninguna novedad destacable, si por ejemplo decir que el martes, en la procesión del Cristo de la Buena Muerte que discurría siempre por la zona de Ferrol Vello ya el año pasado lo hicimos por el Centro debido a todas las obras que había en el recorrido tradicional. Este año volveremos a efectuarlo por el Centro .

Lo importante para nosotros es que este año se celebra el 75 aniversario de la procesión del Cristo de los Navegantes. La Cofradia de la Soledad se preocupa de la organizaciòn desde hace dos años, y en este queremos volcarnos y hacer algo extraordinario, algo diferente. Se organizarán actos los dos días anteriores al Miércoles Santo. El lunes habrá una conferencia en la sala Curuxeiras, en el Puerto y el Martes habrá el Sermón de las Siete Palabras «.

La Semana Santa 2023 fue muy positiva

Carreño comentó que el Domingo de Ramos estaban casi agotados los procesionarios en las Oficinas de Turismo. Se quedaron cortos los 17.000 ejemplares de procesionarios y los 5.000 de la revista Ecce Homo, que también se repartió gratuitamente a través de las Oficinas de Turismo. El presidente de la Junta de Cofradías recordó que “creímos que la pandemia iba a abrir una crisis difícil de superar”, pero se ha visto que “ya el año 2022 fue extraordinario y la impresión es que este pasado 2023 ha sido todavía mejor”.

Un año más, la Junta de Cofradías retransmitió todas las procesiones y las recogidas más emblemáticas del programa de actos. Por primera vez los streamings se realizaron a través del canal de Youtube, que sumó cerca de 600 suscriptores en el último mes. Se realizaron 35 vídeos, entre los directos de las procesiones y las entrevistas con responsables de las cinco cofradías, que junto a los anteriores de la presentación del cartel, la revista y el procesionario, el certamen de bandas y el pregón suman un total de 40 retransmisiones en esta Semana Santa de Ferrol 2023, con más de 73.200 visualizaciones.

Ha funcionado también con éxito el canal de difusión de Whatsapp, a través del cual se ha informado día a día de la agenda de actos y se ha notificado el comienzo de cada retransmisión en directo. La Semana Santa comenzó con 600 altas en este canal y terminó con más de 1.100. Afortunadamente no fue necesario advertir de ninguna suspensión, al igual que en 2022.

Las redes sociales, que la Junta de Cofradías mantiene durante todo el año con la publicación de contenidos a diario, tuvieron también un especial auge durante la Semana Santa. La página de Facebook ha tenido un alcance de cerca de 41.000 personas en los últimos 28 días, 62.228 interacciones y 270 nuevos seguidores. En Instagram el número de seguidores ha aumentado un 13% en las mismas fechas hasta llegar a 2.333 y han sido 14.500 las cuentas alcanzadas. En Twitter, la otra red social en la que tiene presencia la Junta de Cofradías, sumó en el último mes 63.300 impresiones y los seguidores alcanzaron los 969.

César Carreño agradeció los comentarios que muchas personas han hecho llegar a la Junta, a través de las redes sociales o el canal de Whatsapp, reconociendo el esfuerzo realizado y manifestando que gracias a las retransmisiones han podido seguir las procesiones a pesar de estar lejos de Ferrol o tener problemas de movilidad.

José Ramón Cancelo informó de que la recaudación para el Refugio Pardo de Atín en la recogida de limosna del Sábado Santo fue de 5.524€, superior a años anteriores. En relación a las procesiones de las Angustias, señaló que el cambio de itinerario realizado por unos recientes derrumbes en la calle Carlos III quizá se quede ya definitivamente en el desfile del Jueves Santo, puesto que el paso por Fernando VI, una calle más ancha, resultó más lucido.

El hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, José Manuel Evia, agradeció el trabajo de Protección Civil y destacó que en la mañana del Domingo de Resurrección su personal fue limpiando los cristales del recorrido de la procesión, antes de su paso. Carreño coincidió en agradecer el despliegue de Protección Civil y expresó también el reconocimiento de la Junta por el apoyo de la Xunta, la Diputación, el Concello de Ferrol, la Policía Local y fuerzas de seguridad del Estado, así como personal municipal de limpieza, jardines, obras… Agradeció, para terminar, los mensajes de felicitación que le enviaron el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y los representantes de los grupos municipales del PP y Ferrol en Común.

Las actividades de las Cofradías

En la rueda de prensa se destacó que ahora, tras la Semana Santa, se abre un período en el que tradicionalmente se producen nuevas altas en las hermandades y en las bandas y agrupaciones musicales de música cofrade. Se recordó que la actividad de las cofradías no se ciñe a la organización de las procesiones, sino que desarrollan a lo largo del año otras muchas acciones entre las que destacan las de corte solidario. En el corto plazo están la organización de la procesión de las Angustias, el 4 de junio; la procesión del Corpus, el próximo 11 de junio, y la del Carmen, el 15 de julio.

Se pone también ya en marcha el trabajo de cara a la Semana Santa del año que viene. Al hilo de esto, Fernando Iguacel sugirió que el horario de los buses lanzadera del Concello podrían ajustarse mejor a los horarios de las retiradas de las procesiones. Citó, como ejemplo, que el lunes y el martes funcionaron desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche y que ese horario podría retrasarse para que la gente pueda asistir a la recogida de los desfiles de esos días.