Xornadas participativas para definir a I edición de ‘Pontedeume, Vila do Libro’.

O Concello de Pontedeume será este sábado 16 o escenario dunhas xornadas participativas para definir e concretar como será a primeira edición de ‘Pontedeume, Vila do Libro’.

A Vila do Libro das Ramblas, que se celebra en Barcelona, apadriñou no ano 2022 a Pontedeume como a primeira vila do libro galega. Pontedeume converterase así no primeiro municipio galego que se adhira a este circuíto literario, que busca reivindicar a literatura e a historia dos oficios do libro arredor dun completo programa cultural e de lecer.

Para definir cando e como será o evento, os responsables da Vila del Llibre y la Xarxa, un circuíto consolidado desde hai 15 anos en Cataluña, desprazaranse a Pontedeume para falar co tecido cultural e asociativo eumés, as editoriais, centro educativos e agrupacións culturais, entre outros colectivos.

A iniciativa ‘Vila do libro’ propón un programa de actividades nos que, durante unha fin de semana, locais das vilas e aqueles espazos que teñan algún tipo de importancia histórica empréganse como librarías ou sedes de eventos culturais. Entre os actos inclúense manifestacións artísticas e literarias de distintas temáticas, implicado ademais ao comercio local e a outros sectores produtivos e sociais

“A propia organización do circuíto propúxolle a Pontedeume ser sede deste evento, pola boa acollida na vila doutros eventos similares, como o noso Feirón Medieval, e pola traxectoria de creación literaria que tamén garda a nosa vila”, explica Alejandra Bellón, concelleira de Cultura de Pontedeume.

Polo tanto, “para Pontedeume supón un orgullo ser pioneira neste evento en Galicia, que combina cultura, educación, arte e comercio local”, engade a concelleira.

O domingo, a partir da experiencia da xornada do sábado e co Concello de Pontedeume liderando o proceso como Vila do Libro pionera en Galicia, celebrarase outra reunión de traballo para falar do proxecto de creación da Rede Vilas do Libro nos concellos do Camiño Inglés.