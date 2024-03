Cedeira proxecta a mellora e integración paisaxística dos espacios axardinados do Palacete

O goberno local de Cedeira proxecta unha actuación nos espazos axardinados do Palacete, o inmoble municipal que alberga a Oficina de Turismo e a exposición permanente da Colección Rafael Usero, para a súa mellora e integración paisaxística.

O Concello está a tramitar as axudas do Fondo de Compensación Ambiental para abordar esta actuación, orzamentada en 44.994,72€, e tamén a compra de 30 novas papeleiras que se instalarán na mesma zona cun custo de 2.178€. A mesma convocatoria servirá para a contratación de cinco peóns e un técnico de Medio Ambiente durante tres meses.

As zonas verdes que están no recinto do Palacete suman unha superficie de 927 metros cadrados. A actuación vai substituír as actuáis plantas, en mal estado, por novos arbustos e árbores.

Previamente vaise preparar o terreo para instalar un sistema de rego e tepe, así como unha malla antiherbas e corteza de piñeiro que facilitarán o mantemento destes espazos. Instalarase tamén un bordillo de adoquín de cemento separando o linde entre os macizos e o céspede. Na mesma actuación incluirase a devandita compra e instalación de 30 papeleiras.

O Fondo de Compensación Ambiental, que convoca a Xunta cada ano para actuacións de investimento e xeradoras de emprego ligadas ao coidado do espazo natural, será empregado pola administración local de Cedeira para a rexeneración deste espazo verde, na contorna da Oficina de Turismo, e para a contratación de seis peroas durante tres meses, cinco peóns e un técnico de Medio Ambiente.

O investimento ten un orzamento de 47.172,72€ e os custos laboráis suman 41.484,6€.