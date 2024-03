Representantes de la ONCE en Galicia impulsan en Europa el código QR para ejercer su derecho al voto

Consejeras territoriales de la ONCE en Galicia han viajado hasta Bruselas para conocer el funcionamiento de las instituciones europeas, estrechar lazos e institucionalizar la labor que desde hace años viene desarrollando la entidad española en el ámbito europeo para mejorar la calidad de vida de los 80 millones de ciudadanos comunitarios con alguna discapacidad.

Acompañando a una amplia delegación del Grupo Social ONCE, han demostrado que el voto accesible con código QR es posible, permitiendo que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al sufragio de manera independiente y secreta en cualquier proceso electoral

De ello han hablado con la directora de la oficina de Bruselas de la Fundación Galicia Europa, Ana Ramos, con la que han mantenido un encuentro para explicarle el modelo de inclusión social y laboral de la Organización, único en el mundo, basado en impulsar la inclusión real de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, en ámbitos como la educación, el empleo y la accesibilidad, sin olvidar lo importante que son otros aspectos de la vida como el acceso al ocio, al tiempo libre o a las nuevas tecnologías.

“El QR es necesario”

Los representantes gallegos de la ONCE han asistido también a la sede del Parlamento Europeo donde más de una veintena de eurodiputados españoles han experimentado con un antifaz en los ojos cómo una persona ciega no tiene la posibilidad de elegir una papeleta con su opción política deseada, al no ser accesible, algo que se consigue con un sencillo código QR.

La demostración ha sido dirigida por la consejera general de la Organización, Bárbara Palau, quien ha afirmado que “las personas con discapacidad necesitamos poder votar de forma autónoma, en igualdad de condiciones y sabiendo lo que votamos”. “Hacer las papeletas accesibles, con un código QR, es un pequeño gesto que convierte un obstáculo en una oportunidad”, ha subrayado Palau.

También ha presentado el video “El QR es necesario”, donde aparecen rostros de personas con discapacidad visual de distintas edades que se funden entre sí, hasta llegar a un bebé en manos de su madre. Refleja muchas voces distintas que también son una misma voz y recuerdan que un código QR puede hacernos iguales: viajar, orientarse, comprar… y también poder votar.

Este código permite añadir una capa más de accesibilidad a la forma de ejercer el derecho al voto. En ningún caso sustituye al voto en braille, pero permite el acceso al sufragio a las personas con discapacidad visual grave que desconocen este sistema.

Su uso es sencillo ya que todos los dispositivos móviles en la actualidad cuentan con mecanismos preinstalados en sus cámaras que permiten la lectura de este tipo de códigos. Únicamente se debe tener en cuenta dos cuestiones: el código QR debe tener una señal táctil, tal y como indica la Comisión Braille Española; y el contenido al que redirija este código debe crearse siguiendo criterios de accesibilidad para que los usuarios puedan acceder a él, al margen de si utilizan un producto de apoyo o no.

Accesibilidad electoral

La Comisión Europea publicó el pasado 6 de diciembre el paquete de ciudadanía europea, el cual incluye una guía de buenas prácticas electorales para personas con discapacidad. Desde el Grupo Social ONCE se ha participado de forma activa en la redacción de este documento junto a la Red Europea de Cooperación Electoral y la Dirección de Justicia de la Comisión.

Incluye en sus consideraciones finales algunas medidas tomadas por estados miembro como garantizar la disponibilidad de herramientas de asistencia como el Braille, códigos QR, letra grande, guías de audio y de lectura fácil, plantillas táctiles, lupas, iluminación adicional, utensilios de escritura y sellos.

Antes de la demostración con eurodiputados, el vicepresidente de la Organización, Alberto Durán, intervino en una mesa redonda en la que solicitó medidas que aumenten al máximo la accesibilidad de todo el proceso electoral (procedimientos, lugares, materiales e información).

En este sentido Durán recordó que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo (2019), aproximadamente 400.000 personas con discapacidad en 14 países fueron privadas de su derecho al voto debido a su estatus de discapacidad. La situación predomina en países como Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Luxemburgo, Polonia y Rumania, donde una persona bajo tutela total o parcial automáticamente pierde su derecho al voto.

Durán incidió en que “la ausencia de accesibilidad sigue siendo una de las principales barreras para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto”. Como dijo el vicepresidente del Grupo Social ONCE, afecta no solo a los lugares de votación, sino también al diseño de las papeletas, el acceso a las cabinas o a la información hacia los votantes ya sea a través de programas electorales, debates o mítines.