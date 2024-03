Moeche se convirtirá na capital do queixo artesanal, tanto de Galicia como do resto do Estado

O sábado 16 e o domingo 17 de marzo o recinto feiral acolle a sexta edición da Feira do Queixo de Moeche, que este ano se amplía a dous días para darlle cabida á primeira Feira de Queixarías Artesás QueRed, a rede española que agrupa a máis de 300 obradoiros de campo e artesanais.

Un total de 39 queixarías, 22 delas integradas en QueRed, xa confirmaron a súa participación nunha cita á que tamén asistirán outros 17 expositores, facendo de Moeche o principal referente da pequena produción agroalimentaria, os sabores diferenciados e a máxima calidade.

O Concello desvelou hai escasos días a programación completa da feira, que se distribuirá en tres grandes espazos: a nave do Mercado, reservada ao completo para queixarías, unha grande carpa situada ao seu carón para acoller os postos agroalimentarios e unha terceira superficie cuberta fronte aos locais das asociacións onde se desenvolverán todas as actividades paralelas.

A xornada do sábado 16 terá unha marcada orientación profesional e, de feito, non haberá venda de queixo. Ás 12:30h presentarase a rede de ámbito estatal QueRed, creada co obxectivo de defender os intereses das queixarías de campo e artesanais, ademais de servir como foro formativo e de impulso de iniciativas conxuntas, como é o caso da Ruta QueRed que tamén se dará a coñecer no encontro de Moeche.

Trala presentación do proxecto ofrecerase unha degustación gratuíta e actuará a agrupación de música e baile tradicional Alxibeira. Pola tarde, das 16:00h en diante, está prevista a sesión técnica «Queixos artesáns e requisitos normativos», na que se abordará o escenario legal e as perspectivas de futuro da produción artesanal de queixo.

O domingo 17 de marzo, a VI Feira do Queixo e a I Feira de Queixarías Artesás QueRed abrirá ás 10:00h cun total de 56 postos agroalimentarios, 39 deles queixarías de Moeche, da comarca, de Galicia e doutras zonas de España que porán á venda queixos con distintos procesos de elaboración, tipos de leite e graos de maduración. O produto estrela acompañarase de catas comentadas, showcookings, obradoiros para a rapazada, música -actuarán Uxía Lambona e a Banda molona e o grupo Lenda Ártabra-, sorteos e outras propostas, como son as visitas guiadas ao castelo de Moeche con saída desde a propia feira.

Cómpre lembrar que o Concello de Moeche e Renfe volverán poñer en marcha o Tren do Queixo para facilitar a asistencia á feira. O convoi sairá ás 10:45h da estación de Ferrol e ofrecerá tres opcións de volta desde Moeche: ás 14:04, ás 17:29 e ás 19:19h. Porase un autobús para os traslados desde a estación á feira e desde a feira á estación.

A Feira do Queixo de Moeche, que conta coa colaboración da Deputación da Coruña, clausurarase ás 20:00h.

Presentación o mércores 13

Como veu ocorrendo nas anteriores edicións da feira, o Concello programou unha presentación oficial que terá lugar na sede da Fundación Abanca, en Ferrol, o mércores 13 a partir das 11:00h.

Nela participarán a alcaldesa, Beatriz Bascoy; a concelleira de Desenvolvemento local, Cristina García, e o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira. Por parte do sector asistirá un dos responsables de Lácteos Moeche e tamén Xesús Mazaira, da queixaría ourensá Airas Moniz, en representación da Rede Española de Queixarías de Campo e Artesás.