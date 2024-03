AXF prosegue coa formación na lingua de signos

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolerra (AXF) inicia o día 2 de abril (ata o día 30) un curso de lingua de signos para adultos, que terá lugar tódolos martes en dúas franxas horarias de mañá de 11:00 a 13:00 ou de tarde de 17:00 a 19:00.

O custo do curso é de 50 euros persoa, e a inscrición está aberta nas nosas redes sociais da asociación a través do enlace:e do teléfono