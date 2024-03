El Área Sanitaria de Ferrol reduce hasta en un 40% las infecciones en UCI gracias a sus programas ‘zero’

La Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol aplica un paquete de medidas para reducir las principales infecciones relacionadas con dispositivos de necesario empleo en dicha unidad, logrando bajar hasta en un 40% estas dolencias.

En concreto, son los denominados programas ‘zero’, como el de Bacteremia Zero, Pneumonía Zero, ITU Zero o Resistencias Zero, que en algunos casos han logrado reducir hasta en un 40% las infecciones desde su implementación.

«Con estos programas buscamos un cuidado limpio y seguro de nuestros pacientes», ha explicado la especialista en Medicina Intensiva María José Castro, durante una sesión clínica general en el hospital.

Tal como ha dicho, se trata de un paquete de medidas elaboradas por expertos para garantizar una atención de calidad, con el objetivo de promover y fortalecer la seguridad en la UCI.

Castro ha puesto el foco en la importancia de «identificar errores y valorar oportunidades de mejora«, aunque ha reivindicado que Galicia y España en general están en una situación «óptima» con respecto a este tipo de programas.

Según recoge la Xunta en un comunicado, se estima que a nivel mundial hasta un 15% de los pacientes ingresados desarrollan una infección mientras están hospitalizados. Por ello, esta clase de iniciativas reduce el número de muertes y de días de hospitalización considerablemente.