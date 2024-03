Os locais sociais do Couto e Castro en Narón acollen sesións dos Consellos Territoriais

Os Consellos Territoriais continúan desenvolvéndose esta semana no termo municipal. Así o recordou a edil de Participación Cidadá, Olga Ameneiro, que explicou que ao xa celebrado a pasada semana en Doso, que abriu este programa, se suman o que se levou a cabo o luns 4 no Couto, 19:00 horas, e o deste xoves 7 en Castro, 19:00 horas, en ambos casos nos seus respectivos locais sociais.

As xuntanzas, abertas á participación de todas as entidades que están inscritas no rexistro municipal con domicilio no barrio ou parroquia no que se celebren, continuarán ata finais deste mes na zona urbana e rural da cidade.

A vindeira semana celebraranse os de San Xiao, o luns 11, 19:00 horas no local social ; e o Alto, o xoves 14, 19:00 horas no local social de Chafarís.

Os vindeiros Consellos Territoriais celebraranse en San Mateo, o día 18; Sedes, o día 21, en ambos casos ás 19:00 horas nos locais sociais de cada unha destas parroquias.

No mes de abril continuarán celebrándose en Xuvia, o día 4; na Gándara o día 8; en Santa Icía-A Solaina o día 10 e en Piñeiros o día 15, tamén todos ás 19:00 horas nos locais sociais. Na xornada do 18 de abril programouse o de Pedroso, que comezará ás 18:00 horas no local social da Pombiña e os dous últimos serán os de Freixeiro, o día 22 e O Val, o día 29; a partir das 19:00 horas no local social de Virxe de Fátima e do Val respectivamente.

A edil de Participación Cidadá convidou ás entidades ás que se dirixen a acudir a estas convocatorias, co fin de analizar conxuntamente a situación das parroquias e barrios da cidade.