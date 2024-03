En un emocionando encuentro, y con penalty dudoso en contra, el Racing empata en A Malata (2-2)

Carlox Román.

Para iniciar esta crónica deportiva, no olvidemos que una sociedad deporiva como la del veterano Racing no la sostienen cuatro directivos, cuadro técnico, diferentes ayudas… o un excelente entrenador, sino que serán los propios jugadores, que son los verdaderos protagonistas, que deben bregar con alma a lo largo y ancho de toda la temporada… aunque habra que meterse en la cabeza que los equipos no siempre realizan su papel. El trabajo bueno y sistemático es dificil de llevar, a pesar de tener un excelente entrenador, ya que son muchos factores.

Querer y pretender que el Racing se lance siempre por el camino de la victoria es loable, pero las alegrias no son siempre al completo como lohemos comprobado en el encuentro celebrado en la tarde de este sábado entre el Real Club Racing de Santander y el equipo verde, que por cierto salió a por todas, con intensidad, a buen ritmo, y a pesar de encontrarse ya a los dos minutos del partido, con un gol en contra, en gol de Rubens Alves, en tiro forzado de empeine… los jugadores ferrolanos supieron superarse y premio a esta labor, ya a los 8 minutos el infatigable Álvaro Giménez, lograría el empate, haciendolo crecer en sus intervenciones y dándole una mayor intensidad en sus jugadas, todo ello contando con la animada afición verde que no pararía en todo el encuentro, sobre todo en las diferentes jugadas e intervenciones de Nico Serrano, Ike o Pinchi.

Fue un encuentro en el que ambos equipos se jugaban mucho especialmente nuestr Racing tras los últimos encuentros en los que no salió muy bien afortunado. Era, es conveniente asegurarse la permanente logrando los dorados cincuenta puntos, pero si se puede..algo más.

Y tras el valioso empate vino un toma y daca y un segundo gol de Álvaro, en el minuto 65, uno de los jugdores más destacados del encuentro, que endulzó la boca de los numerosos seguidores, no solamente de los que se encontraban en el campo sino también de los que contemplaban el partido en establecimientos de hostelería y en los hogares. Un dos goles a uno venían bien, todo iba sobre rosas, hasta ya en los muniutos de descuento cuando increiblemente el árbitro señala un penalty, para muchos dudoso, que logra convertir en gol Peque igualando el resultado, era el minuto 93 del encuentro.

Un partido que supo a poco, pero que por lo menos da ánimo a los munchos seguidores racinguistas.

Este sábado A Malata registró un total de 6.229 asistentes, entre ellos un buen número de aficionados del Racing de Santander. Los jugadores santanderinos al final del encuentro saludaron a los seguidores cántabros.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol.– Cantero; Sergio Cubero, Jon García, Enrique Clemente, Moi Delgado; Jesús Bernal, Josep Señé; Nico Serrano (Álex López, 69´), Iker Losada (Nacho, 93´), Pinchi (Héber, 93´); Álvaro Giménez (Manu Justo, 84´).

Racing de Santander.-Jokin Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Rubén Alves, Saul (Jeremy, 83´); Morante (Mario García, 83´), Íñigo; Sangalli (Peque, 60´), Vicente, Lago Júnior (Mboula, 18´); Arana (Baturina, 60´).

Goles.-0-1, Rubén Alves (2´); 1-1, Álvaro Giménez ( 9´) ; 2-1, Álvaro Giménez (65´); 2-2, Peque, de penalti (93´)

Árbitro.- Raúl Sánchez López , del Colegio Murciano).En el minuto 77 mostró tarjeta roja a Rubén Alves, del Racing de Santander, por doble amarilla. Asimismo mostró tarjeta amarilla a Jesús Berna del Racing de Ferrol y a Íñigo, Saul y Morante del Santander. También expulsó, por tarjeta roja, al entrenador del Racing de Santander José Alberto López.

«Las ocasiones más clras las tuvo el Racing de Santander«-(José Alberto López)

José Alberto López, entrenador del R. Santandrr señalaba al final del encuentro «El resultado final hace justicia a lo visto en el terreno de juego, las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros».

«Queremos ganar siempre. Hoy nos hemos puesto por delante en el marcador, pero tenemos que saber manejar mejor las ventajas, sobre todo fuera de casa».

«El equipo lo deja todo en el campo, pelea hasta el último minuto y hoy gracias a todo eso rescatamos un punto que nos sabe a oro»

