A mostra contén maquetas de temáticas variadas aínda que principalmente está centrada no ámbito naval. Deste xeito, os visitantes poderán contemplar reproducións de barcos que datan desde o século XVIII ata os máis actuais, como a lancha de Mugardos.

Así mesmo, tamén chamarán a atención dos asistentes maquetas do mosteiro do Couto, Copacabana, a Casa do Patín ou Casa Acevedo. A exposición pódese ver na Oficina de turismo da praza de España, e estará aberta ao público ata o 1 de abril.