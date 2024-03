Alfonso Villares visita en Ferrol o mercado da Magdalena

O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañou na mañá desde venres ao conselleiro do Mar, Alfonso Villares, na súa visita ao mercado de A Magdalena, onde volveu a reclamar ó Goberno a baixada do IVE de peixes e mariscos.

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou a excelente calidade e sabor do peixe e marisco galegos e as súas propiedades nutritivas con importantes beneficios para a saúde e exhortou a consumir estes alimentos á vez que reivindicou a dieta atlántica como exemplo de hábito saudable.

O titular de Mar, realizou estas manifestacións acompañado polo alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, durante a visita ao Mercado da Magdalena onde trasladou ás peixerías do recinto comercial a campaña AMAR GALICIA co obxectivo de promover a confianza na calidade dos produtos do mar, resaltar a súa variedade e promover o seu consumo.

O conselleiro fixo un recoñecemento as peixerías e as persoas que as rexentan, que coa súa relación directa e de confianza cos clientes, xogan un papel fundamental na promoción dos alimentos mariños, contribuíndo a que cada día estean máis presentes.

Alí fixo unhas desclaracións, e expresou que «nestes últimos anos houbo unha certa baixada» do consumo de produtos do mar, polo que chama á baixada do IVE, despois de quedar excluídos dos descensos que se produciron na cesta básica. «Non deixa de ser máis nada que unha desvantaxe competitiva moi grande para os nosos produtos, sobre todo para un sector do mar do que en Galicia vivimos moitas familias». «Nós imos seguir insistindo en que o Estado baixe o IVE dos produtos de mar, xa case non sabemos como pedilo, porque o estamos facendo a través de distintos informes», afirma. Así mesmo, animou á cidadanía para consumir peixe e mariscos de Galicia. «Levamos unha tempada grande dando a valer e promocionando un produto que é moi identitario de Galicia, da nosa terra, desa marca de Galicia Calidade, unha marca que chega máis aló das nosas fronteiras», remarca. Asegura que os produtos do mar galegos «son unha referencia non soamente en España, senón fóra de España». «Temos que seguir difundindo e facendo posible para que a xente sígaos consumindo, pola calidade, polo saudables que son, porque son ademais necesarios e produtos teñen que estar nas nosas dietas para os nenos, para os que non son tan nenos, e temos que facer o posible para que a xente sígaos consumindo», agregou.

Alfonso Villares puxo en valor o protagonismo dos fogares e establecementos hostaleiros á hora de difundir as bondades e a altísima calidade dos produtos do mar galegos.

Nesta liña, sinalou que nada diso sería posible sen o traballo e compromiso do conxunto dos máis de 50.000 profesionais que traballan nas diferentes etapas da produción pesqueira que aglutina, desde a captura, cultivo e recolección da materia prima á súa transformación e posterior distribución.